Συνταγή: Ψητή πατάτα με γέμιση

Ένα από τα ωραία πράγματα που έχει η μαγειρική είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να πειραματίζεσαι πάνω σε νέα υλικά και γεύσεις. Ακόμα και αυτά που με μια πρώτη σκέψη δεν σου «δένουν», το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να σε εντυπωσιάσει. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ψητή πατάτα με γέμιση – που για τη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξαμε καπνιστό ψάρι. Μια συνταγή αρκετά χρονοβόρα -θέλει περίπου τρεις ώρες για να ετοιμαστεί- αλλά πιο εύκολη από όσο φαντάζεσαι.

Τα υλικά

Για τις ψητές πατάτες:

2 μεγάλες πατάτες

Ελαιόλαδο

Νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Για τη γέμιση με καπνιστό ψάρι (προαιρετική):

2 φιλέτα καπνιστό σκουμπρί ή καπνιστή πέστροφα

1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός ή σχοινόπρασο

2 χούφτες τριμμένο ώριμο τσένταρ

1 κουτ. γλυκού καυτερή μουστάρδα

2 μεγάλα κομμάτια βούτυρο λάιτ

Θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C / 180°C με αέρα.

Πλύνετε καλά τις πατάτες, στεγνώστε τες και τρυπήστε τις πολλές φορές με ένα πιρούνι.

Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο στα χέρια σας και αλείψτε τις πατάτες, μετά πασπαλίστε με θαλασσινό αλάτι, το οποίο θα κολλήσει στο λάδι.

Τοποθετήστε τις πατάτες απευθείας στο ράφι του φούρνου και ψήστε για 1¼–1½ ώρες, ανάλογα με το μέγεθός τους. Όταν ψηθούν, οι πατάτες θα πρέπει να είναι χρυσοκαφέ και τραγανές εξωτερικά και να δίνουν λίγο όταν τις πιέσετε. Σερβίρετε ανοίγοντάς τες με αρκετό αλατισμένο βούτυρο ή δοκιμάστε την παρακάτω γέμιση.

Για τη γέμιση με καπνιστό ψάρι, προθερμάνετε το γκριλ σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία. Κόψτε τις ψητές πατάτες στη μέση και βγάλτε το μεγαλύτερο μέρος της φουσκωτής ψίχας σε ένα μπολ με πιρούνι.

Για τη γέμιση, προσθέστε τα φιλέτα καπνιστού ψαριού σε κομματάκια, τον μαϊντανό ή το σχοινόπρασο, τα τρία τέταρτα από το τυρί, τη μουστάρδα και το βούτυρο. Ανακατέψτε με την ψίχα πατάτας μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση.

Γεμίστε ξανά τις φλούδες των πατατών με το μείγμα, τοποθετήστε σε ταψί και πασπαλίστε με το υπόλοιπο τυρί.

Ψήστε στο γκριλ μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει ένα χρυσοπράσινο χρώμα.

* Πηγή: Vita