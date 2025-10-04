Συνταγή: Ψητή πατάτα με γέμιση
Μια συνταγή πολύ νόστιμη και πιο εύκολη από όσο νομίζεις.
Ένα από τα ωραία πράγματα που έχει η μαγειρική είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να πειραματίζεσαι πάνω σε νέα υλικά και γεύσεις. Ακόμα και αυτά που με μια πρώτη σκέψη δεν σου «δένουν», το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να σε εντυπωσιάσει. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.
Ψητή πατάτα με γέμιση – που για τη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξαμε καπνιστό ψάρι. Μια συνταγή αρκετά χρονοβόρα -θέλει περίπου τρεις ώρες για να ετοιμαστεί- αλλά πιο εύκολη από όσο φαντάζεσαι.
Τα υλικά
Για τις ψητές πατάτες:
2 μεγάλες πατάτες
Ελαιόλαδο
Νιφάδες θαλασσινού αλατιού
Για τη γέμιση με καπνιστό ψάρι (προαιρετική):
2 φιλέτα καπνιστό σκουμπρί ή καπνιστή πέστροφα
1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός ή σχοινόπρασο
2 χούφτες τριμμένο ώριμο τσένταρ
1 κουτ. γλυκού καυτερή μουστάρδα
2 μεγάλα κομμάτια βούτυρο λάιτ
Θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C / 180°C με αέρα.
Πλύνετε καλά τις πατάτες, στεγνώστε τες και τρυπήστε τις πολλές φορές με ένα πιρούνι.
Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο στα χέρια σας και αλείψτε τις πατάτες, μετά πασπαλίστε με θαλασσινό αλάτι, το οποίο θα κολλήσει στο λάδι.
Τοποθετήστε τις πατάτες απευθείας στο ράφι του φούρνου και ψήστε για 1¼–1½ ώρες, ανάλογα με το μέγεθός τους. Όταν ψηθούν, οι πατάτες θα πρέπει να είναι χρυσοκαφέ και τραγανές εξωτερικά και να δίνουν λίγο όταν τις πιέσετε. Σερβίρετε ανοίγοντάς τες με αρκετό αλατισμένο βούτυρο ή δοκιμάστε την παρακάτω γέμιση.
Για τη γέμιση με καπνιστό ψάρι, προθερμάνετε το γκριλ σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία. Κόψτε τις ψητές πατάτες στη μέση και βγάλτε το μεγαλύτερο μέρος της φουσκωτής ψίχας σε ένα μπολ με πιρούνι.
Για τη γέμιση, προσθέστε τα φιλέτα καπνιστού ψαριού σε κομματάκια, τον μαϊντανό ή το σχοινόπρασο, τα τρία τέταρτα από το τυρί, τη μουστάρδα και το βούτυρο. Ανακατέψτε με την ψίχα πατάτας μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση.
Γεμίστε ξανά τις φλούδες των πατατών με το μείγμα, τοποθετήστε σε ταψί και πασπαλίστε με το υπόλοιπο τυρί.
Ψήστε στο γκριλ μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει ένα χρυσοπράσινο χρώμα.
* Πηγή: Vita
- Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»
- Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
- Ο Jonathan Anderson ανανέωσε τον Dior – Θα καταφέρει να βγάλει τη μόδα από την ύφεση;
- Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
- Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
- Ξεκίνησε την πορεία του το «Πίρι Ρέις» – Σε ισχύ η τουρκική navtex από τις 4 Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις