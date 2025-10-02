Συνταγή: Vegan λαζάνια

Μια ιταλική συνταγή, ορισμός του comfort food. Πεντανόστιμη, λίγο μπελαλίδικη και εδώ με ένα twist. Vegan λαζάνια για την αλλαγή.

Τα υλικά

4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μικρή μελιτζάνα, κομμένη σε κύβους περίπου 1,5 εκ.

1 μέτριο κολοκυθάκι, κομμένο σε κύβους περίπου 1,5 εκ.

1 κόκκινη πιπεριά, χωρίς σπόρους, κομμένη σε κύβους περίπου 1,5 εκ.

250 γρ. μανιτάρια κάστανα (μικρά), κομμένα σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

100 γρ. αποξηραμένες κόκκινες φακές σπασμένες

2 x 400 γρ. κονσέρβες ψιλοκομμένες ντομάτες

2 κ.γ. ξερή ρίγανη

1 κ.γ. ζάχαρη

1 κύβος λαχανικών (vegan)

150 γρ. φρέσκα νεαρά φύλλα σπανάκι

9-10 φύλλα λαζάνια (αποξηραμένη, χωρίς αυγό)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη λευκή σάλτσα

3 κ.σ. ηλιέλαιο

100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

800 ml γάλα αμυγδάλου (χωρίς ζάχαρη)

3 κ.σ. διατροφική μαγιά σε νιφάδες

1 δαφνόφυλλο (προαιρετικά)

¼ κ.γ. μοσχοκάρυδο τριμμένο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C/180°C στον αέρα.

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη, αντικολλητική κατσαρόλα και σοτάρετε το κρεμμύδι για 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να πάρει ελαφρύ χρώμα, ανακατεύοντας. Προσθέστε την μελιτζάνα, το κολοκυθάκι, την πιπεριά και τα μανιτάρια και τηγανίστε για 12 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.

Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, έπειτα ρίξτε τις κόκκινες φακές, τις ντομάτες, τη ρίγανη, τη ζάχαρη και τον τριμμένο κύβο ζωμού.

Γεμίστε ξανά μία από τις κονσέρβες ντομάτας με νερό (400 ml) και ρίξτε το στην κατσαρόλα. Ανακατέψτε καλά, αφήστε να πάρει βράση και μαγειρέψτε για 15 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά. Προσθέστε τα φύλλα σπανάκι, λίγα-λίγα, και μαγειρέψτε για 1-2 λεπτά ακόμη.

Ενώ σιγοβράζουν τα λαχανικά, ετοιμάστε τη λευκή σάλτσα. Ζεστάνετε το λάδι σε μια μέτρια κατσαρόλα. Όταν κάψει, προσθέστε το αλεύρι και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συνεχώς, για 1 λεπτό. Ρίξτε το γάλα, τη διατροφική μαγιά, το δαφνόφυλλο και το μοσχοκάρυδο και αλατοπιπερώστε καλά.

Αφήστε να σιγοβράσει, χτυπώντας συνεχώς με σύρμα σε μέτρια φωτιά για 4-5 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και πηχτή η σάλτσα. Δοκιμάστε και προσαρμόστε τα καρυκεύματα – θα χρειαστείτε περισσότερο μαύρο πιπέρι απ’ όσο νομίζετε.

Απλώστε το ένα τρίτο από το μείγμα λαχανικών στη βάση ενός πυρίμαχου σκεύους για λαζάνια χωρητικότητας 2½-3 λίτρων. Σκεπάστε με μια στρώση φύλλα λαζάνια. Συνεχίστε με άλλο ένα τρίτο από το μείγμα λαχανικών και δεύτερη στρώση λαζάνια.

Ρίξτε σχεδόν τη μισή λευκή σάλτσα (αφαιρώντας πρώτα το δαφνόφυλλο) και από πάνω πολύ απαλά το υπόλοιπο μείγμα λαχανικών. Τελειώστε με μία τελευταία στρώση λαζάνια και την υπόλοιπη λευκή σάλτσα.

Ψήστε για 35-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει η πάστα και η επιφάνεια να έχει ροδίσει και να κάνει φουσκάλες. Αφήστε να σταθεί για 5 λεπτά πριν το κόψετε, ώστε να δέσει η γέμιση.

