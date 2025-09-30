Συνταγή: Πράσινα pancakes

magazin
30.09.2025
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Μια συνταγή νόστιμη, υγιεινή και ότι πρέπει για το πρωί.

Δεν είμαστε σίγουροι από πότε τα  pancakes έγιναν κομμάτι του μενού μας, ωστόσο εδώ και χρόνια θεωρούνται «κανόνας» για το ελληνικό brunch – είτε αλμυρά, είτε γλυκά. Η συνταγή που έρχεται ωστόσο προσφέρει κάτι διαφορετικό και πιο υγιεινό.

Πράσινα pancakes με σπανάκι ή baby σαλάτα. Μια συνταγή νόστιμη και φρέσκια, που θα σας γεμίσει ενέργεια για το υπόλοιπο της μέρας.

Τα υλικά

– 100 γρ. φύλλα σπανάκι ή baby σαλάτα
– 250 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
– 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
– 2 μεγάλα αυγά ελευθέρας βοσκής
– 275 ml γάλα
– 1/2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
– 1–2 κ.σ. λάδι (οποιοδήποτε μαγειρικό λάδι)
– φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
– βούτυρο και τριμμένο τυρί, για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Βάλτε το σπανάκι, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τα αβγά και το γάλα σε μούλτι. Προσθέστε το αλάτι και αρκετό φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και χτυπήστε μέχρι το μείγμα να γίνει όσο πιο λείο γίνεται.

Αλείψτε με λίγο λάδι τον πάτο ενός μεγάλου αντικολλητικού τηγανιού και βάλτε το σε χαμηλή φωτιά. Η χαμηλή φωτιά βοηθά να διατηρηθεί το πράσινο χρώμα των pancakes.

Ρίξτε τρεις μικρές κουταλιές από το μείγμα στο τηγάνι, αφήνοντας αρκετό κενό ανάμεσα τους. Καθεμία θα πρέπει να απλωθεί αργά και να φτάσει περίπου τα 8εκ. διάμετρο. Ψήστε για 1½-2 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν τα pancakes, να εμφανιστούν φουσκάλες και η επιφάνειά τους να φαίνεται σχεδόν στεγνή. Αναποδογυρίστε με μία σπάτουλα και ψήστε για ακόμη 1 λεπτό από την άλλη πλευρά.

Μεταφέρετε τα τρία ψημένα pancakes σε ένα ζεσταμένο πιάτο, σκεπάστε τα με αλουμινόχαρτο και μια στεγνή πετσέτα κουζίνας για να διατηρηθούν ζεστά. Ψήστε τα υπόλοιπα εννιά pancakes με τον ίδιο τρόπο, αλείφοντας το τηγάνι με λίγο λάδι ανάμεσα σε κάθε δόση. Αν το μείγμα αρχίσει να γίνεται πολύ πηχτό, απλά χτυπήστε μέσα λίγο επιπλέον γάλα.

Σερβίρετε τα pancakes σε στοίβες, γαρνιρισμένα με βούτυρο και τριμμένο τυρί.

* Πηγή: Vita

