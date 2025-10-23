Συνταγή: Μοσχάρι φρικασέ με σπανάκι και μυρωδικά

Μια φθινοπωρινή συνταγή που πάντα θα μας θυμίζει μεσημέρια της Κυριακής στο οικογενειακό τραπέζι, είναι αυτή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για μοσχάρι φρικασέ. Ένα πιάτο που θέλει χρόνο για να ετοιμαστεί, αλλά δεν είναι τόσο μπελαλίδικο όσο νομίζουμε.

Τα υλικά

1 κιλό μοσχάρι ελιά

800 γρ σπανάκι

400 γρ σέσκουλα

5 πράσα

2 λευκά κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

1 ματσάκι άνηθο

1/2 ματσάκι δυόσμο

2 φύλλα δάφνης

600 ml ζωμό μοσχαριού

αλάτι

πιπέρι

Για το αυγολέμονο

χυμό από 2 λεμόνια

1 αβγό

1 κρόκο αυγού

1 κγ κορν φλάουρ

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα που έχουμε σε μεσαία φωτιά, ρίχνουμε λίγο λάδι. Προσθέτουμε στη συνέχεια το μοσχάρι που έχουμε κόψει σε κομμάτια και θωρακίζουμε το κρέας.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το πράσο, το κρεμμύδι και σκόρδο και τα σοτάρουμε.

Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης και όταν σοταριστεί το κρέας ανεβάζουμε τη φωτιά και ρίχνουμε μέσα τον ζωμό, ώστε να καλύψουμε τα υλικά.

Αφήνουμε το κρέας να βράσει για μια ώρα, ενώ παράλληλα προσθέτουμε ζωμό.

Μετά από μια ώρα και αφού έχει μαλακώσει το μοσχαράκι, ρίχνουμε μέσα τα χόρτα και τα αφήνουμε για περίπου 7 με 8 λεπτά.

Για το αυγολέμονο

Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά με το σύρμα μέχρι να αφρατέψουν.

Στη συνέχεια ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού και το κορν φλάουρ, ενώ ανακατεύουμε συνεχώς.

Αμέσως μετά προσθέτουμε και ζουμί από το φαγητό και ανακατεύουμε. Μόλις το αυγολέμονο είναι έτοιμο το περιχύνουμε στο μοσχαράκι φρικασέ.