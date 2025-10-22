Συνταγή: Χοιρινό πρασοσέλινο

Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αρεκτά, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να πάει σε πιο χειμερινά πιάτα και να παρουσιάσει μια συνταγή που θυμίζει χειμώνα στο χωριό.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια εύκολη συνταγή για χοιρινό πρασοσέλινο.

Ένα πιάτο που θέλει λίγη υπομονή για να ετοιμαστεί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο.

Τα υλικά

1 κιλό χοιρινή σπάλα

1 σελινόριζα

500 γρ σέλινο

3 πράσα

4 φρέσκα κρεμμύδια

1 λευκό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

150 ml λευκό κρασί

500 ml ζωμό κοτόπουλου

80 ml ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Το μυστικό

Τον χυμό λεμονιού το βάζουμε πάνα στο τέλος και ποτέ στην αρχή, γιατί σκληραίνει το κρέας.

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα, που έχουμε ρίξει λάδι και έχουμε στο μάτι, προσθέτουμε τα κομμάτια από την χοιρινή σπάλα, βάζουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμύδι και ανακατεύουμε καλά.

Όσο θωρακίζουμε το κρέας, ρίχνουμε το πράσο. Μόλις κάνουν κρούστα τα κομμάτια της χοιρινής σπάλας, ανακατεύουμε και ρίχνουμε τη σελινόριζα και σβήνουμε με λίγο κρασί.

Καπακώνουμε την κατσαρόλα και βράζουμε τα υλικά, ενώ έχουμε πάντα δίπλα μας ζωμό και προσθέτουμε λίγο λίγο, καλύπτοντας μόνο το φαγητό.

Όταν βράσει το φαγητό και έχει δέσει η σάλτσα, τότε ρίχνουμε λίγο, βάζουμε λίγο λεμόνι και ανακατεύουμε καλά.

Για κλείσιμο προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι και η συνταγή είναι έτοιμη.