Συνταγή: Χοιρινό πρασοσέλινο
Μια συνταγή παραδοσιακή, που θυμίζει χειμώνα στο χωριό.
- Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων - Οχήματα ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
- Τρομακτικό τροχαίο σε αγώνες αυτοκινήτων - Αγωνιστικό έπεσε σε γκρεμό
- «Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
- Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αρεκτά, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να πάει σε πιο χειμερινά πιάτα και να παρουσιάσει μια συνταγή που θυμίζει χειμώνα στο χωριό.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια εύκολη συνταγή για χοιρινό πρασοσέλινο.
Ένα πιάτο που θέλει λίγη υπομονή για να ετοιμαστεί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο.
Τα υλικά
1 κιλό χοιρινή σπάλα
1 σελινόριζα
500 γρ σέλινο
3 πράσα
4 φρέσκα κρεμμύδια
1 λευκό κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
150 ml λευκό κρασί
500 ml ζωμό κοτόπουλου
80 ml ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι
Το μυστικό
Τον χυμό λεμονιού το βάζουμε πάνα στο τέλος και ποτέ στην αρχή, γιατί σκληραίνει το κρέας.
Η διαδικασία
Σε μια κατσαρόλα, που έχουμε ρίξει λάδι και έχουμε στο μάτι, προσθέτουμε τα κομμάτια από την χοιρινή σπάλα, βάζουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμύδι και ανακατεύουμε καλά.
Όσο θωρακίζουμε το κρέας, ρίχνουμε το πράσο. Μόλις κάνουν κρούστα τα κομμάτια της χοιρινής σπάλας, ανακατεύουμε και ρίχνουμε τη σελινόριζα και σβήνουμε με λίγο κρασί.
Καπακώνουμε την κατσαρόλα και βράζουμε τα υλικά, ενώ έχουμε πάντα δίπλα μας ζωμό και προσθέτουμε λίγο λίγο, καλύπτοντας μόνο το φαγητό.
Όταν βράσει το φαγητό και έχει δέσει η σάλτσα, τότε ρίχνουμε λίγο, βάζουμε λίγο λεμόνι και ανακατεύουμε καλά.
Για κλείσιμο προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι και η συνταγή είναι έτοιμη.
- Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
- Ο Σον Κόνερι παρομοίασε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»
- Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
- Κρήτη: Τρομακτικό τροχαίο σε αγώνες αυτοκινήτων – Αγωνιστικό έπεσε σε γκρεμό
- Μανώλης Γλέζος: Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης στη μνήμη του
- Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ – Οχήματα ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις