Συνταγή: Απολαυστική πατατόσουπα

Με το φθινόπωρο να είναι στα καλύτερά του και τη θερμοκρασία να έχει πέσει αρκετά, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να περάσει σε μια πιο χειμερινή συνταγή.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μια απολαυστική πατατόσουπα, για να ζεσταθεί το μέσα μας.

Μπορεί στο μυαλό μας οι σούπες να μοιάζουν μπελαλίδικες και δύσκολες, ωστόσο η συγκεκριμένη είναι πολύ πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Λίγα υλικά, απλά βήματα και σε περίπου μια ώρα έχουμε έτοιμη μια πεντανόστιμη σούπα.

Τα υλικά

5 πατάτες

3 πράσα

1 καρότο

3 κλωνάρια σέλινο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ φρέσκο θυμάρι

6 φέτες καπνιστό μπέικον

1 λίτρο ζωμό λαχανικών

200 ml γάλα

Αλάτι

Πιπέρι

Το μυστικό

Όταν φτιάχνουμε σούπα τα λαχανικά τα ρίχνουμε πάντα μαζί, ώστε να δώσουν τα αρώματά τους και να λιώσουν.

Η διαδικασία

Κόβουμε τις πατάτες σε κομμάτια και τις βάζουμε σε νερό.

Σε μια κατσαρόλα που καίει ρίχνουμε λίγο λάδι και το αφήνουμε να κάψει. Αρχικά ρίχνουμε το πράσο και το κρεμμύδι για να καραμελώσουν.

Στη συνέχεια, βγάζουμε τις πατάτες από το νερό και τις προσθέτουμε στην κατσαρόλα.

Ρίχνουμε λίγο καπνιστό μπέικον, λίγο σκόρδο, το θυμάρι, τον μαϊντανό και το καρότο.

Ρίχνουμε μια τζούρα σαφράν για την ένταση και προσθέτουμε λίγο ζωμό λαχανικών, για να «σβήσει», λίγο γάλα και το αφήνουμε να βράσει.

Μόλις βράσει, ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι και μπλεντάρουμε το μείγμα. Μόλις πάρει την υφή που θέλουμε, η σούπα είναι έτοιμη.