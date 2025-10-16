Συνταγή: Vegan κέικ κολοκύθας

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει υπάρχουν κάποια γλυκά που θα «παίξουν» πολύ στα τραπέζια και τα πάρτι. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Vegan κέικ κολοκύθας – ένα γλυκό με αρώματα και μαλακή υφή. Και μάλιστα, είναι έτοιμο, σε λιγότερες από δύο ώρες.

Τα υλικά

Για το κέικ

220 ml γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη

1 κ.σ. μηλόξιδο ή λευκό ξύδι

125 ml ουδέτερο λάδι (π.χ. ηλιέλαιο), συν λίγο επιπλέον για άλειμμα

1 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

200 g πουρές κολοκύθας (δες τη σημείωση της συνταγής)

350 g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

165 g λευκή ψιλή ζάχαρη

1¼ κ.γ. τριμμένο μείγμα μπαχαρικών

1/8 κ.γ. ψιλό αλάτι

Για την επικάλυψη

150 g ζάχαρη άχνη

1½ κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

1 κ.σ. γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη

Η διαδικασία

Για να φτιάξεις το κέικ, άλειψε με λίγο λάδι και στρώσε με αντικολλητικό χαρτί μια φόρμα για κέικ 25×16 εκ.

Ανακάτεψε το γάλα αμυγδάλου με το ξίδι σε μια κανάτα. Άφησέ το να σταθεί για 10 λεπτά, μέχρι να «κόψει» ελαφρώς. Πρόσθεσε το λάδι, το σιρόπι σφενδάμου, τη βανίλια και τον πουρέ κολοκύθας και χτύπησέ τα με σύρμα.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C (160°C με αέρα).

Κοσκίνισε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά και το αλάτι μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Ρίξε μέσα το μείγμα του γάλακτος και ανακάτεψε με ένα σύρμα για 30-40 δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνει εντελώς λείο το μείγμα. Μην το ανακατέψεις υπερβολικά.

Ρίξε το μείγμα στη φόρμα και χτύπησέ τη απαλά πάνω στον πάγκο μερικές φορές για να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα. Ψήσε στο κέντρο του φούρνου για 50-55 λεπτά. Μην ανοίξεις τον φούρνο τα πρώτα 50 λεπτά, γιατί το κέικ μπορεί να ξεφουσκώσει. Για να ελέγξεις αν είναι έτοιμο, βάλε ένα ξυλάκι στο κέντρο του κέικ –πρέπει να βγαίνει καθαρό, με λίγα μόνο νωπά ψίχουλα. Αν έχει ακόμα υγρή ζύμη, ψήσε για λίγο ακόμη.

Βγάλε το κέικ από τον φούρνο και άφησέ το να κρυώσει στη φόρμα για 15 λεπτά. Ξεφόρμαρέ το προσεκτικά και άφησέ το να κρυώσει εντελώς πάνω σε σχάρα.

Το tip: Αν έχεις φρέσκια κολοκύθα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, μπορείς να φτιάξεις τον δικό σου πουρέ αντί να αγοράσεις έτοιμο σε κονσέρβα.

* Πηγή: Vita