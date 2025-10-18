Συνταγή: Τάρτα κουρού με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντοματίνια και ανθότυρο
Μια συνταγή που ταιριάζει σε κάθε κυριακάτικο τραπέζι.
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
- Εντυπωσιακό - Τα Ιωάννινα έχουν τον ίδιο αριθμό ειδών πεταλούδας με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
- Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
- Σε απόγνωση λόγω ευλογιάς και ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες και κτηνοτρόφοι – Έρχονται κινητοποιήσεις
Είναι από τα πιάτα που έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με τα οικογενειακά κυριακάτικα τραπέζια στο σπίτι της μητέρας μας. Άλλωστε, η αλμυρή τάρτα «έπαιζε» πάντα σε αυτά ως συνοδευτικό. Και εκεί μας ταξίδεψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τη συνταγή που παρουσίασε.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια πανεύκολη συνταγή για τάρτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντοματίνια και ανθότυρο.
Το κόλπο είναι ότι προψήνουμε την βάση της τάρτας και μετά επικεντρωνόμαστε στη γέμιση που θέλουμε. Μια συνταγή που δεν θέλει ούτε μια ώρα για να ετοιμαστεί.
Τα υλικά
1 συσκευασία Χρυσή Ζύμη κουρού
4 λευκά κρεμμύδια
250 γρ. ντοματίνια
3 κλωνάρια θυμάρι
2 κρόκους αυγού
250 ml κρέμα γάλακτος
300 γρ. ανθότυρο
200 γρ. γραβιέρα
50 ml ελαιόλαδο
2 κ.σ. βαλσάμικο ξύδι
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Αρχικά φτιάχνουμε τη βάση της τάρτας. Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο αλεύρι στη βάση και απλώνουμε τη ζύμη.
Το κόλπο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι την τρυπάμε λίγο τη ζύμη και την προψήνουμε στους 160 βαθμούς σε αέρα – αντίσταση για 15 λεπτά και με αυτόν τον τρόπο έχουμε έτοιμη τη βάση και μπορούμε στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στη γέμιση.
Μετά πιάνουμε τη γέμιση. Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο λάδι και βάζουμε αρχικά το κρεμμύδι και το ντοματίνι. Ανακατεύουμε καλά και περιμένουμε να καραμελώσουν τα υλικά.
Στη συνέχεια προσθέτουμε από πάνω το θυμάρι, το ανθότυρο και το αυγό.
Όταν είναι έτοιμα τα ρίχνουμε στο ταψί, πάνω από τη ζύμη και ψήνουμε για ακόμα 10 λεπτά στους 160 βαθμούς. Η συνταγή είναι έτοιμη.
- Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
- Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
- Ο D3lta τραγουδάει για μια γενιά που παλεύει να νιώσει και να αντισταθεί
- Χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο και υπογονιμότητα βρέθηκε σε πιπίλες
- Food Waste – Greece in Top 3 in EU
- Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις