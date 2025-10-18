Συνταγή: Τάρτα κουρού με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντοματίνια και ανθότυρο

Είναι από τα πιάτα που έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με τα οικογενειακά κυριακάτικα τραπέζια στο σπίτι της μητέρας μας. Άλλωστε, η αλμυρή τάρτα «έπαιζε» πάντα σε αυτά ως συνοδευτικό. Και εκεί μας ταξίδεψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τη συνταγή που παρουσίασε.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια πανεύκολη συνταγή για τάρτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντοματίνια και ανθότυρο.

Το κόλπο είναι ότι προψήνουμε την βάση της τάρτας και μετά επικεντρωνόμαστε στη γέμιση που θέλουμε. Μια συνταγή που δεν θέλει ούτε μια ώρα για να ετοιμαστεί.

Τα υλικά

1 συσκευασία Χρυσή Ζύμη κουρού

4 λευκά κρεμμύδια

250 γρ. ντοματίνια

3 κλωνάρια θυμάρι

2 κρόκους αυγού

250 ml κρέμα γάλακτος

300 γρ. ανθότυρο

200 γρ. γραβιέρα

50 ml ελαιόλαδο

2 κ.σ. βαλσάμικο ξύδι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Αρχικά φτιάχνουμε τη βάση της τάρτας. Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο αλεύρι στη βάση και απλώνουμε τη ζύμη.

Το κόλπο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι την τρυπάμε λίγο τη ζύμη και την προψήνουμε στους 160 βαθμούς σε αέρα – αντίσταση για 15 λεπτά και με αυτόν τον τρόπο έχουμε έτοιμη τη βάση και μπορούμε στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στη γέμιση.

Μετά πιάνουμε τη γέμιση. Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο λάδι και βάζουμε αρχικά το κρεμμύδι και το ντοματίνι. Ανακατεύουμε καλά και περιμένουμε να καραμελώσουν τα υλικά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε από πάνω το θυμάρι, το ανθότυρο και το αυγό.

Όταν είναι έτοιμα τα ρίχνουμε στο ταψί, πάνω από τη ζύμη και ψήνουμε για ακόμα 10 λεπτά στους 160 βαθμούς. Η συνταγή είναι έτοιμη.