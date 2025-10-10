Συνταγή: Μπρουσκέτες με μανιτάρια
Μια συνταγή με άρωμα Ιταλίας.
Μπρουσκέτα, η: ορεκτικό πιάτο της ιταλικής κουζίνας. Συνταγή γρήγορη, απλή, «φτωχική» όπως λέγεται, έχει την προέλευσή της στην κουζίνα της κεντρικής και νότιας Ιταλίας, και ειδικά αυτής του Αμπρούτσο.
Για τη συγκεκριμένη συνταγή κάνουμε μπρουσκέτες με μανιτάρια. Ένα γρήγορο αλλά όχι πρόχειρο πιάτο, που κερδίζει τις εντυπώσεις, είναι πεντανόστιμο και χορταίνει.
Τα υλικά
4 φέτες καλής ποιότητας ψωμί (χωριάτικο, προζυμένιο)
300 γρ. μανιτάρια (λευκά, πορτομπέλο ή ανάμεικτα) σε λεπτές φέτες
2 κ.σ. ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το ψωμί
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη + 1 ολόκληρη για το ψωμί
100 γρ. γραβιέρα σε φλούδες
1-2 κ.σ. φρέσκια ρίγανη ψιλοκομμένη ή ολόκληρα φυλλαράκια
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Η διαδικασία
Ψήνουμε τις φέτες ψωμιού σε τοστιέρα, γκριλιέρα ή φούρνο μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές. Τις αλείφουμε στη συνέχεια με λίγο ελαιόλαδο και τις τρίβουμε με μια σκελίδα σκόρδο για έξτρα άρωμα.
Ζεσταίνουμε σε μεγάλο τηγάνι 2 κ.σ. ελαιόλαδο. Ρίχνουμε το σκόρδο και, μόλις αρχίσει να βγάζει το άρωμά του στο λάδι, προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 7-10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να εξατμιστούν τα υγρά τους. Αλατοπιπερώνουμε και στο τέλος πασπαλίζουμε με τη φρέσκια ρίγανη.
Απλώνουμε τα σοταρισμένα μανιτάρια στις ψημένες φέτες ψωμιού. Προσθέτουμε από πάνω το τυρί, ραντίζουμε με λίγο ωμό ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με επιπλέον φρέσκια ρίγανη.
Σερβίρουμε τις μπρουσκέτες όσο είναι ακόμη ζεστές. Αν θέλουμε πιο πλούσια γεύση, μπορούμε να τις ψήσουμε για 3-5 λεπτά στο γκριλ, να λιώσει από πάνω το τυρί.
// Κεντρική φωτογραφία: The Mom 100
* Πηγή: Vita
