Συνταγή: Κοφτό μακαρόνι ογκρατέν με μπεσαμέλ

Κοφτό μακαρόνι ογκρατέν με μπεσαμέλ: μια συνταγή που μόνο και την ακούς μοιάζει πάρα πολύ δύσκολη στο μυαλό μας. Ωστόσο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας έδειξε ότι μπορεί να γίνει αρκετά πιο εύκολα από ότι πιστεύουμε. Άλλωστε δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε την εύκολη συνταγή για κοφτό μακαρόνι ογκρατέν με μπεσαμέλ. Το μυστικό είναι ότι ουσιαστικά όλη η συνταγή φτιάχνετε ταυτόχρονα σε μια κατσαρόλα.

Τα υλικά

– 500 γρ. κοφτό μακαρόνι

– 100 γρ. βούτυρο

– 100 γρ. αλεύρι

– 1 λίτρο γάλα

– 200 γρ. μανιτάρια Portobello

– 6 φέτες καπνιστό κοτόπουλο

– 1 σκελίδα σκόρδο

– 200 γρ. γκούντα

– 150 γρ. γραβιέρα

– 3 φέτες ψωμί του τοστ

– 1 κ.σ. μοσχοκάρυδο

– Αλάτι

– Πιπέρι

Η διαδικασία

Αρχικά βράζουμε τα μακαρόνια, περίπου δύο λεπτά λιγότερο από ότι θα τα κάναμε κανονικά.

Σε μια κατσαρόλα που καίει ρίχνουμε το βούτυρο και στη συνέχεια προσθέτουμε τα μανιτάρια Portobello και το καπνιστό κοτόπουλο.

Στη συνέχεια προσθέτουμε λίγο σκόρδο, το μοσχοκάρυδο, λίγο αλεύρι και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε λίγο γάλα, βάζουμε το αλάτι και το πιπέρι, και ρίχνουμε τα μακαρόνια που έχουμε ήδη βράσει.

Προσθέτουμε παρμεζάνα, γκούντα, ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε τα μείγμα σε ένα πυρέξ.

Την ίδια ώρα σε ένα ζεστό τηγάνι, βάζουμε τη φρυγανιά (από ψωμί που έχουμε χτυπήσει στο μούλτι), μαζί με λίγο μοσχοκάρυδο και το αφήνουμε να καβουρδιστεί.

Όταν η φρυγανιά είναι έτοιμη, τι ρίχνουμε στο πυρέξ, πάνω από τα μακαρόνια. Η συνταγή είναι έτοιμη.