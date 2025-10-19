magazin
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Συνταγή: Ισπανική ομελέτα
Εύκολα 19 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Συνταγή: Ισπανική ομελέτα

Μια συνταγή εύκολη, χορταστική και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μια συνταγή εύκολη και πεντανόστιμη που θα μας ταξιδέψει στην Ιβηρική χερσόνησο. Ισπανική ομελέτα, ή αλλιώς το αγαπημένο σνακ που επιλέγουν οι ισπανοί στα τάπας μπαρ κατά τις 12 με 1 το μεσημέρι, όταν πάνε να πιούνε τις μπύρες τους.

Τα υλικά

275 γρ. πατάτες baby
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι, περίπου 110 γρ., κομμένο σε λεπτές φέτες
5 μεγάλα αυγά
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεφλουδίστε τα πατάτα όσο πιο λεπτά μπορείτε με έναν αποφλοιωτή πατάτας και κόψτε τις σε λεπτές φέτες. Δουλέψτε γρήγορα, γιατί δεν θέλετε οι φέτες να μαυρίσουν. Στεγνώστε τις φέτες τρίβοντάς τες με ένα καθαρό πανί κουζίνας.

Ζεστάνετε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και, όταν «κάψει», προσθέστε τις πατάτες και τα κρεμμύδια. Ανακατέψτε τα στο λάδι ώστε να καλυφθούν καλά και μετά χαμηλώστε τη φωτιά στο ελάχιστο. Ρίξτε μια γενναιόδωρη πρέζα αλάτι και πιπέρι, καλύψτε το τηγάνι με καπάκι και μαγειρέψτε απαλά για 20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.

Αναποδογυρίστε τα στο μέσο του χρόνου και ανακινήστε το τηγάνι που και που, δεν πρέπει να πάρουν πολύ χρώμα, αλλά να σιγοβράσουν στο λάδι.

Στο μεταξύ, σπάστε τα αυγά σε ένα μεγάλο μπολ και, με ένα πιρούνι, χτυπήστε τα ελαφρά – είναι σημαντικό να μην τα χτυπήσετε υπερβολικά. Προσθέστε λίγο αλατοπίπερο. Στη συνέχεια, ρίξτε τα κρεμμύδια και τις πατάτες μέσα στα αυγά και ανακατέψτε καλά.

Βάλτε ξανά το τηγάνι στη φωτιά, προσθέστε το υπόλοιπο λάδι και ανεβάστε τη θερμοκρασία σε μέτρια. Ανακατέψτε καλά τις πατάτες με τα αυγά πριν τα ρίξετε στο τηγάνι και χαμηλώστε πάλι τη φωτιά στο ελάχιστο. Να είστε υπομονετικοί, γιατί θα χρειαστεί 20-25 λεπτά για να ψηθεί αργά, χωρίς καπάκι.

Κάθε τόσο, τραβήξτε απαλά τις άκρες με μια σπάτουλα, ώστε να πάρει όμορφο στρογγυλεμένο σχήμα. Όταν σχεδόν δεν υπάρχει υγρό αυγό στην επιφάνεια της ομελέτας, αναποδογυρίστε την για να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Για να το κάνετε, τοποθετήστε ένα επίπεδο καπάκι ή πιάτο πάνω από το τηγάνι και γυρίστε προσεκτικά ώστε η ομελέτα να βγει πάνω στο καπάκι ή πιάτο.

Βάλτε ξανά το τηγάνι στη φωτιά και χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα, επαναφέρετε προσεκτικά την ομελέτα στο τηγάνι. Δώστε της περίπου 2 λεπτά ακόμα, μετά σβήστε τη φωτιά και αφήστε τη για 5 λεπτά να «σταθεροποιηθεί». Πρέπει να είναι ψημένη αλλά να παραμένει ζουμερή στο κέντρο.

Σερβίρετέ τη ζεστή ή κρύα, κομμένη σε φέτες, αν θέλετε μαζί με σαλάτα.

//Κεντρική φωτογραφία: Cooking the Globe
* Πηγή: Vita

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»
Μπάσκετ 19.10.25

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι, τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει» ξανά και είναι πιθανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στους Μπακς.

Σύνταξη
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
