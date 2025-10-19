Συνταγή: Ισπανική ομελέτα

Μια συνταγή εύκολη και πεντανόστιμη που θα μας ταξιδέψει στην Ιβηρική χερσόνησο. Ισπανική ομελέτα, ή αλλιώς το αγαπημένο σνακ που επιλέγουν οι ισπανοί στα τάπας μπαρ κατά τις 12 με 1 το μεσημέρι, όταν πάνε να πιούνε τις μπύρες τους.

Τα υλικά

275 γρ. πατάτες baby

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, περίπου 110 γρ., κομμένο σε λεπτές φέτες

5 μεγάλα αυγά

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεφλουδίστε τα πατάτα όσο πιο λεπτά μπορείτε με έναν αποφλοιωτή πατάτας και κόψτε τις σε λεπτές φέτες. Δουλέψτε γρήγορα, γιατί δεν θέλετε οι φέτες να μαυρίσουν. Στεγνώστε τις φέτες τρίβοντάς τες με ένα καθαρό πανί κουζίνας.

Ζεστάνετε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και, όταν «κάψει», προσθέστε τις πατάτες και τα κρεμμύδια. Ανακατέψτε τα στο λάδι ώστε να καλυφθούν καλά και μετά χαμηλώστε τη φωτιά στο ελάχιστο. Ρίξτε μια γενναιόδωρη πρέζα αλάτι και πιπέρι, καλύψτε το τηγάνι με καπάκι και μαγειρέψτε απαλά για 20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.

Αναποδογυρίστε τα στο μέσο του χρόνου και ανακινήστε το τηγάνι που και που, δεν πρέπει να πάρουν πολύ χρώμα, αλλά να σιγοβράσουν στο λάδι.

Στο μεταξύ, σπάστε τα αυγά σε ένα μεγάλο μπολ και, με ένα πιρούνι, χτυπήστε τα ελαφρά – είναι σημαντικό να μην τα χτυπήσετε υπερβολικά. Προσθέστε λίγο αλατοπίπερο. Στη συνέχεια, ρίξτε τα κρεμμύδια και τις πατάτες μέσα στα αυγά και ανακατέψτε καλά.

Βάλτε ξανά το τηγάνι στη φωτιά, προσθέστε το υπόλοιπο λάδι και ανεβάστε τη θερμοκρασία σε μέτρια. Ανακατέψτε καλά τις πατάτες με τα αυγά πριν τα ρίξετε στο τηγάνι και χαμηλώστε πάλι τη φωτιά στο ελάχιστο. Να είστε υπομονετικοί, γιατί θα χρειαστεί 20-25 λεπτά για να ψηθεί αργά, χωρίς καπάκι.

Κάθε τόσο, τραβήξτε απαλά τις άκρες με μια σπάτουλα, ώστε να πάρει όμορφο στρογγυλεμένο σχήμα. Όταν σχεδόν δεν υπάρχει υγρό αυγό στην επιφάνεια της ομελέτας, αναποδογυρίστε την για να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Για να το κάνετε, τοποθετήστε ένα επίπεδο καπάκι ή πιάτο πάνω από το τηγάνι και γυρίστε προσεκτικά ώστε η ομελέτα να βγει πάνω στο καπάκι ή πιάτο.

Βάλτε ξανά το τηγάνι στη φωτιά και χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα, επαναφέρετε προσεκτικά την ομελέτα στο τηγάνι. Δώστε της περίπου 2 λεπτά ακόμα, μετά σβήστε τη φωτιά και αφήστε τη για 5 λεπτά να «σταθεροποιηθεί». Πρέπει να είναι ψημένη αλλά να παραμένει ζουμερή στο κέντρο.

Σερβίρετέ τη ζεστή ή κρύα, κομμένη σε φέτες, αν θέλετε μαζί με σαλάτα.

//Κεντρική φωτογραφία: Cooking the Globe

* Πηγή: Vita