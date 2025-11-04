Συνταγή: Κοτόπουλο με κάστανα και μανιτάρια

Μετά από απουσία πολλών ημερών, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε στη μικρή οθόνη, με μια συνταγή πεντανόστιμη και άκρως χειμωνιάτικη.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κοτόπουλο με κάστανα και μανιτάρια. Ένα πιάτο λίγο μπελαλίδικο, καθώς το κάστανο θέλει δουλίτσα, αλλά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και θυμίζει χειμώνα στο χωριό.

Τα υλικά

4 μπούτια κοτόπουλου ξεκοκαλισμένα και 2 φιλέτα στήθους

12 κάστανα

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

3 σκελίδες σκόρδο

10 μανιτάρια πορτομπέλο

50 γρ αποξηραμένα μανιτάρια

100 ml γλυκό κόκκινο κρασί

70 ml ελαιόλαδο

2 κσ πετιμέζι

1 αστεροειδής γλυκάνισος

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. πιπέρι

ξύσμα από 1 λεμόνι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε το κοτόπουλο που έχουμε κόψει σε κομμάτια για να το σοτάρουμε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το κάστανο, που έχουμε βράσει πιο πριν και στη συνέχεια τα μανιτάρια.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμύδι και λίγο ξύσμα από λεμόνι. Ρίχνουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο, την κανέλα, τη ρίγανη και το κόκκινο πιπέρι.

Βάζουμε το κόκκινο κρασί και το αφήνουμε να ψηθεί το φαγητό. Όποτε χρειαστεί προσθέτουμε από τον ζωμό που έχουμε κρατήσει στην άκρη.