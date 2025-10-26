magazin
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Συνταγή: Κέικ λεμονιού
26 Οκτωβρίου 2025 | 07:40

Συνταγή: Κέικ λεμονιού

Μια συνταγή για ένα πεντανόστιμο επιδόρπιο μετά το μεσημεριανό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κυριακή χωρίς γλυκό γίνεται; Δεν γίνεται. Για αυτό ακολουθεί μια συνταγή για ένα επιδόρπιο ταμάμ για μετά το μεσημεριανό – ή ακόμα και για πρωινό μαζί με τον καφέ. Κέικ λεμονιού σε λιγότερο από μια ώρα.

Τα υλικά

Για το κέικ:
– 90 γρ. βούτυρο, μαλακό, συν επιπλέον για άλειμμα των φορμών
– 90 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
– 2 αυγά
– Χυμός και ξύσμα από 2 λεμόνια, ψιλοτριμμένο
– 115 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συν επιπλέον για πασπάλισμα
– 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
– 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού γάλα

Για την κρέμα:
– 600 ml γάλα
– Σκόνη βανίλιας
– 3 μεγάλοι κρόκοι αυγών
– 30 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
– 2 κουταλάκια του γλυκού κορν φλάουρ

Για το σιρόπι λεμονιού:
– 8 κουταλιές της σούπας μέλι
– Ξύσμα από ½ λεμόνι
– Φρεσκοστυμμένος χυμός λεμονιού

Η διαδικασία

Ελαφρώς λαδώστε και αλευρώστε τις φόρμες για κέικ. Σε ένα μπολ, χτυπήστε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσει και να γίνει ομοιογενές. Σπάστε τα αυγά σε ένα μικρό δοχείο και χτυπήστε τα με ένα πιρούνι. Προσθέστε αργά τα αυγά στο μείγμα βουτύρου-ζάχαρης, χτυπώντας συνεχώς. Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού και στη συνέχεια κοσκινίστε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και ανακατέψτε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ανακατέψτε προσεκτικά 2½ κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και το γάλα. Μοιράστε το μείγμα ομοιόμορφα στις φόρμες.

Τοποθετήστε ένα κομμάτι λαδόκολλα πάνω από κάθε φόρμα και από πάνω ένα μεγαλύτερο φύλλο αλουμινόχαρτου. Διπλώστε τις άκρες γύρω από τη φόρμα και δέστε με σπάγκο.

Γεμίστε κατά το ήμισυ μια κατσαρόλα με βραστό νερό και τοποθετήστε τα κεκάκια στη σχάρα για ατμό από πάνω. Σκεπάστε με καπάκι και σιγοβράστε απαλά για 25 λεπτά.

Για την κρέμα βανίλιας, ζεστάνετε το γάλα με τους σπόρους και 1/2-1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη βανίλιας σε μια μεσαία κατσαρόλα μέχρι σχεδόν να βράσει. Παράλληλα, χτυπήστε τους κρόκους, τη ζάχαρη και το κορνφλάουρ σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να ασπρίσουν και να πήξουν. Ρίξτε αργά το ζεστό γάλα στο μείγμα των αυγών, ανακατεύοντας συνεχώς. Περάστε το μείγμα από σίτα σε καθαρή κατσαρόλα και μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να γίνει αρκετά πηχτό ώστε να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Για το σιρόπι, βάλτε το μέλι, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού σε μια κατσαρόλα και ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά.

Αφαιρέστε τα κεκάκια από τις φόρμες και αφήστε τα να σταθούν για 5 λεπτά πριν τα αναποδογυρίσετε στα πιάτα σερβιρίσματος. Περιχύστε με το σιρόπι και σερβίρετε με την κρέμα βανίλιας στο πλάι.

* Πηγή: Vita

Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
