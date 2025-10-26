Συνταγή: Κέικ λεμονιού

Κυριακή χωρίς γλυκό γίνεται; Δεν γίνεται. Για αυτό ακολουθεί μια συνταγή για ένα επιδόρπιο ταμάμ για μετά το μεσημεριανό – ή ακόμα και για πρωινό μαζί με τον καφέ. Κέικ λεμονιού σε λιγότερο από μια ώρα.

Τα υλικά

Για το κέικ:

– 90 γρ. βούτυρο, μαλακό, συν επιπλέον για άλειμμα των φορμών

– 90 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

– 2 αυγά

– Χυμός και ξύσμα από 2 λεμόνια, ψιλοτριμμένο

– 115 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συν επιπλέον για πασπάλισμα

– 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

– 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού γάλα

Για την κρέμα:

– 600 ml γάλα

– Σκόνη βανίλιας

– 3 μεγάλοι κρόκοι αυγών

– 30 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

– 2 κουταλάκια του γλυκού κορν φλάουρ

Για το σιρόπι λεμονιού:

– 8 κουταλιές της σούπας μέλι

– Ξύσμα από ½ λεμόνι

– Φρεσκοστυμμένος χυμός λεμονιού

Η διαδικασία

Ελαφρώς λαδώστε και αλευρώστε τις φόρμες για κέικ. Σε ένα μπολ, χτυπήστε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσει και να γίνει ομοιογενές. Σπάστε τα αυγά σε ένα μικρό δοχείο και χτυπήστε τα με ένα πιρούνι. Προσθέστε αργά τα αυγά στο μείγμα βουτύρου-ζάχαρης, χτυπώντας συνεχώς. Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού και στη συνέχεια κοσκινίστε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και ανακατέψτε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ανακατέψτε προσεκτικά 2½ κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και το γάλα. Μοιράστε το μείγμα ομοιόμορφα στις φόρμες.

Τοποθετήστε ένα κομμάτι λαδόκολλα πάνω από κάθε φόρμα και από πάνω ένα μεγαλύτερο φύλλο αλουμινόχαρτου. Διπλώστε τις άκρες γύρω από τη φόρμα και δέστε με σπάγκο.

Γεμίστε κατά το ήμισυ μια κατσαρόλα με βραστό νερό και τοποθετήστε τα κεκάκια στη σχάρα για ατμό από πάνω. Σκεπάστε με καπάκι και σιγοβράστε απαλά για 25 λεπτά.

Για την κρέμα βανίλιας, ζεστάνετε το γάλα με τους σπόρους και 1/2-1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη βανίλιας σε μια μεσαία κατσαρόλα μέχρι σχεδόν να βράσει. Παράλληλα, χτυπήστε τους κρόκους, τη ζάχαρη και το κορνφλάουρ σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να ασπρίσουν και να πήξουν. Ρίξτε αργά το ζεστό γάλα στο μείγμα των αυγών, ανακατεύοντας συνεχώς. Περάστε το μείγμα από σίτα σε καθαρή κατσαρόλα και μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να γίνει αρκετά πηχτό ώστε να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Για το σιρόπι, βάλτε το μέλι, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού σε μια κατσαρόλα και ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά.

Αφαιρέστε τα κεκάκια από τις φόρμες και αφήστε τα να σταθούν για 5 λεπτά πριν τα αναποδογυρίσετε στα πιάτα σερβιρίσματος. Περιχύστε με το σιρόπι και σερβίρετε με την κρέμα βανίλιας στο πλάι.

* Πηγή: Vita