Συνταγή: Αρακάς κοκκινιστός

Δεν λέμε, ωραίο το κρέας. Αλλά που και που χρειάζεται λίγη αποτοξίνωση και η συνταγή που ακολουθεί είναι ταμάμ για αυτό. Αρακάς κοκκινιστός, ένα παραδοσιακό πιάτο και πεντανόστιμο, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει με το φθινόπωρο – χειμώνα και φυσικά τα Κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια.

Μια συνταγή που θέλει περίπου 90 λεπτά για να ετοιμαστεί και δεν είναι καθόλου μπελαλίδικη. Λίγα και απλά βήματα χρειάζονται.

Τα υλικά

2 κ.σ. ηλιέλαιο ή οποιοδήποτε φυτικό λάδι

1 κ.γ. σπόρους κύμινου

1 μεσαίο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

400 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες

1/2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

3 μεσαίες πατάτες (περίπου 650γρ), καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια 2,5 εκ.

300 γρ. κατεψυγμένο αρακά

Η διαδικασία

Ζεσταίνετε το λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέτετε τους σπόρους κύμινου. Μόλις αρχίσουν να σιγοψήνονται, προσθέτετε το κρεμμύδι και το μαγειρεύετε για 5-6 λεπτά σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσει, ανακατεύοντας τακτικά.

Προσθέτετε το σκόρδο και μαγειρεύετε για ακόμη 1 λεπτό. Προσθέτετε τις ντομάτες με 200ml νερό και αφήνετε να πάρει βράση. Σκεπάζετε και μαγειρεύετε σε χαμηλή-μέτρια φωτιά για 15 λεπτά ή μέχρι να μειωθεί ο όγκος του υγρού, ανακατεύοντας τακτικά.

Προσθέτετε το αλάτι, τα μπαχαρικά, τις πατάτες και 300ml βραστό νερό. Σκεπάζετε και μαγειρεύετε σε χαμηλή-μέτρια φωτιά για 15 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες αλλά να μην διαλύονται, ανακατεύοντας τακτικά.

Προσθέτετε τον αρακά με λίγο επιπλέον νερό αν χρειάζεται, σκεπάζετε και μαγειρεύετε για 5 λεπτά. Σερβίρετε ζεστό με πίτες ή ρύζι. Μια κουταλιά γιαούρτι φυσικό προσθέτει επίσης ωραία γεύση.

// Κεντρική φωτογραφία: The Sweet Iso

* Πηγή: Vita