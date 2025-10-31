Συνταγή: Ριζότο με κολοκύθα butternut

Δεν είναι δύσκολη συνταγή, αλλά -όπως πάντα- το ριζότο χρειάζεται την προσοχή μας για να πετύχει. Εδώ με κολοκύθα, μοτσαρέλα, κουκουνάρια και φασκόμηλο.

Τα υλικά

30 γρ ανάλατο βούτυρο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

280 γρ ρύζι αρμπορίο

200 ml ξηρό λευκό κρασί

1,1 λίτρα ζεστό ζωμό λαχανικών

1 μικρή (ή ½ μεγάλη) κολοκύθα Butternut, καθαρισμένη, χωρίς σπόρους, κομμένη σε μικρούς κύβους

Μικρή χούφτα φρέσκα φύλλα φασκόμηλου, κομμένα σε λεπτές φέτες

100 γρ Παρμεζάνα τριμμένη

150 γρ μπάλα μοτσαρέλας, στραγγισμένη, κομμένη σε μικρούς κύβους

30 γρ κουκουνάρια, για το σερβίρισμα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζεσταίνουμε το βούτυρο και το μισό από το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τηγανίζουμε για 8-10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μην πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε το ρύζι και τηγανίζουμε για 1-2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να καλυφθεί με το λάδι.

Ρίχνουμε το κρασί και το αφήνουμε να βράσει. Μειώνουμε τη φωτιά ελαφρώς ώστε το κρασί να σιγοβράζει και το μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστεί τα δύο τρίτα του κρασιού.

Προσθέτουμε μια κουτάλα από τον ζεστό ζωμό στο τηγάνι και επαναφέρουμε σε σιγοβράσιμο, μειώνοντας τη φωτιά αν το υγρό αρχίσει να βράζει πολύ έντονα, για να μην μαγειρευτεί το ρύζι πολύ γρήγορα. Όταν εξατμιστεί ο περισσότερος ζωμός, προσθέτουμε άλλη μια κουτάλα. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα του ριζότου για 12-15 λεπτά ή μέχρι να έχει απορροφηθεί ο περισσότερος ζωμός και το ρύζι να είναι τρυφερό, αλλά να έχει ελαφριά αντίσταση.

Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και τηγανίζουμε την κολοκύθα Butternut για 10-12 λεπτά, γυρίζοντάς την τακτικά, μέχρι να μαλακώσει και να ροδίσει σε όλη την επιφάνεια.

Ανακατεύουμε το φασκόμηλο, την κολοκύθα, την Παρμεζάνα και τη μοτσαρέλα στο ριζότο. Σβήνουμε τη φωτιά, αφήνουμε το τηγάνι πάνω στη θερμοκρασία και αφήνουμε το τυρί να λιώσει. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση.

Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε ένα στεγνό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε τα κουκουνάρια και τα καβουρδίζουμε για 1-2 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Τα ανακατεύουμε στο ριζότο και σερβίρουμε.

Το tip

Ίσως να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε όλο τον ζωμό – σκοπός είναι το πιάτο να είναι υγρό και όχι στεγνό. Ως γενικός οδηγός, το ριζότο πρέπει να απορροφήσει μέχρι πέντε φορές τον όγκο του σε υγρό.

* Πηγή: Vita