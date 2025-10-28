magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Συνταγή: Κοτόπουλο με δαμάσκηνα
28 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Συνταγή: Κοτόπουλο με δαμάσκηνα

Μια συνταγή μαμαδίστικη, αλλά όχι τόσο μπελαλίδικη όσο πιστεύεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Και μόνο που ακούς τον τίτλο για αυτό το πιάτο, ήδη πιστεύεις ότι είναι μια συνταγή – βουνό, που θα χρειαστεί να περάσεις όλη σου τη μέρα μέσα σε μια κουζίνα.

Ωστόσο δεν ισχύει αυτό. Είναι μια συνταγή σε μαμαδίστικη λογική, αλλά όχι τόσο μπελαλίδικη όσο νομίζεις. Το κοτόπουλο με δαμάσκηνα δεν θέλει περισσότερο από 90 λεπτά για να ετοιμαστεί, ενώ είναι ένα πιάτο αρωματικό και νόστιμο, που πάντα κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα λίγο πιο προσεγμένο τραπέζι.

Τα υλικά

8 μπούτια κοτόπουλου, χωρίς πέτσα
Μια πρέζα σαφράν Κοζάνης
4 κ.σ. ελαιόλαδο
3 κόκκινα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες
1½ κ.σ. γλυκιά πάπρικα
20 αποξηραμένα δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι
1 κ.γ. αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Βάλε τα μπούτια κοτόπουλου σε μια μεγάλη κατσαρόλα με 1 λίτρο νερό και το σαφράν. Φέρε σε βρασμό, έπειτα χαμήλωσε τη φωτιά και βράσε σε χαμηλή ένταση για 10-15 λεπτά. Σούρωσε το κοτόπουλο, κρατώντας τον ζωμό.

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια-χαμηλή φωτιά και σοτάρισε τα κρεμμύδια απαλά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν πολύ.

Πρόσθεσε την πάπρικα και μαγείρεψε για 2 λεπτά. Ρίξε τα μπούτια κοτόπουλου, περίπου 700 ml από τον ζωμό του μαγειρέματος και τα δαμάσκηνα. Αλάτισε και πιπέρωσε. Άφησε να σιγοβράσουν για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί καλά το φαγητό.

Αν η σάλτσα είναι πολύ νερουλή, βγάλε το κοτόπουλο, τα δαμάσκηνα και τα κρεμμύδια με τρυπητή κουτάλα και διατήρησέ τα ζεστά. Άφησε τον ζωμό να βράσει λίγο ακόμη για να συμπυκνωθεί, έτσι ώστε να μείνει λίγη σάλτσα για να σερβίρεις πάνω από κάθε μερίδα.

* Πηγή: Vita

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ποδόσφαιρο 28.10.25
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στο Σύνταγμα 28.10.25
Στο Σύνταγμα 28.10.25

Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής»

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

