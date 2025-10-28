Συνταγή: Κοτόπουλο με δαμάσκηνα
Μια συνταγή μαμαδίστικη, αλλά όχι τόσο μπελαλίδικη όσο πιστεύεις.
- Φεύγει ο Μασκ από την Tesla αν δεν πάρει το 1 τρισ.
- Οι νομικοί αγώνες της Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζονται: 10 άτομα δικάζονται για cyberbullying κατά της πρώτης κυρίας
- Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
- Άκρως περιζήτητοι οι traders χρυσού – Εκτοξεύτηκαν οι αμοιβές για τα στελέχη
Και μόνο που ακούς τον τίτλο για αυτό το πιάτο, ήδη πιστεύεις ότι είναι μια συνταγή – βουνό, που θα χρειαστεί να περάσεις όλη σου τη μέρα μέσα σε μια κουζίνα.
Ωστόσο δεν ισχύει αυτό. Είναι μια συνταγή σε μαμαδίστικη λογική, αλλά όχι τόσο μπελαλίδικη όσο νομίζεις. Το κοτόπουλο με δαμάσκηνα δεν θέλει περισσότερο από 90 λεπτά για να ετοιμαστεί, ενώ είναι ένα πιάτο αρωματικό και νόστιμο, που πάντα κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα λίγο πιο προσεγμένο τραπέζι.
Τα υλικά
8 μπούτια κοτόπουλου, χωρίς πέτσα
Μια πρέζα σαφράν Κοζάνης
4 κ.σ. ελαιόλαδο
3 κόκκινα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες
1½ κ.σ. γλυκιά πάπρικα
20 αποξηραμένα δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι
1 κ.γ. αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Βάλε τα μπούτια κοτόπουλου σε μια μεγάλη κατσαρόλα με 1 λίτρο νερό και το σαφράν. Φέρε σε βρασμό, έπειτα χαμήλωσε τη φωτιά και βράσε σε χαμηλή ένταση για 10-15 λεπτά. Σούρωσε το κοτόπουλο, κρατώντας τον ζωμό.
Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια-χαμηλή φωτιά και σοτάρισε τα κρεμμύδια απαλά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν πολύ.
Πρόσθεσε την πάπρικα και μαγείρεψε για 2 λεπτά. Ρίξε τα μπούτια κοτόπουλου, περίπου 700 ml από τον ζωμό του μαγειρέματος και τα δαμάσκηνα. Αλάτισε και πιπέρωσε. Άφησε να σιγοβράσουν για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί καλά το φαγητό.
Αν η σάλτσα είναι πολύ νερουλή, βγάλε το κοτόπουλο, τα δαμάσκηνα και τα κρεμμύδια με τρυπητή κουτάλα και διατήρησέ τα ζεστά. Άφησε τον ζωμό να βράσει λίγο ακόμη για να συμπυκνωθεί, έτσι ώστε να μείνει λίγη σάλτσα για να σερβίρεις πάνω από κάθε μερίδα.
* Πηγή: Vita
- Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
- Ντρου Μπάριμορ: 18 μήνες αποτοξίνωσης στα 14 της – «Tο καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»
- Ο Τραμπ επαίνεσε τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών για το εμπόριο
- Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι
- Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
- Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις