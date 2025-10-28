Συνταγή: Κοτόπουλο με δαμάσκηνα

Και μόνο που ακούς τον τίτλο για αυτό το πιάτο, ήδη πιστεύεις ότι είναι μια συνταγή – βουνό, που θα χρειαστεί να περάσεις όλη σου τη μέρα μέσα σε μια κουζίνα.

Ωστόσο δεν ισχύει αυτό. Είναι μια συνταγή σε μαμαδίστικη λογική, αλλά όχι τόσο μπελαλίδικη όσο νομίζεις. Το κοτόπουλο με δαμάσκηνα δεν θέλει περισσότερο από 90 λεπτά για να ετοιμαστεί, ενώ είναι ένα πιάτο αρωματικό και νόστιμο, που πάντα κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα λίγο πιο προσεγμένο τραπέζι.

Τα υλικά

8 μπούτια κοτόπουλου, χωρίς πέτσα

Μια πρέζα σαφράν Κοζάνης

4 κ.σ. ελαιόλαδο

3 κόκκινα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

1½ κ.σ. γλυκιά πάπρικα

20 αποξηραμένα δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι

1 κ.γ. αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Βάλε τα μπούτια κοτόπουλου σε μια μεγάλη κατσαρόλα με 1 λίτρο νερό και το σαφράν. Φέρε σε βρασμό, έπειτα χαμήλωσε τη φωτιά και βράσε σε χαμηλή ένταση για 10-15 λεπτά. Σούρωσε το κοτόπουλο, κρατώντας τον ζωμό.

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια-χαμηλή φωτιά και σοτάρισε τα κρεμμύδια απαλά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν πολύ.

Πρόσθεσε την πάπρικα και μαγείρεψε για 2 λεπτά. Ρίξε τα μπούτια κοτόπουλου, περίπου 700 ml από τον ζωμό του μαγειρέματος και τα δαμάσκηνα. Αλάτισε και πιπέρωσε. Άφησε να σιγοβράσουν για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί καλά το φαγητό.

Αν η σάλτσα είναι πολύ νερουλή, βγάλε το κοτόπουλο, τα δαμάσκηνα και τα κρεμμύδια με τρυπητή κουτάλα και διατήρησέ τα ζεστά. Άφησε τον ζωμό να βράσει λίγο ακόμη για να συμπυκνωθεί, έτσι ώστε να μείνει λίγη σάλτσα για να σερβίρεις πάνω από κάθε μερίδα.

