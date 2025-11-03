Συνταγή: Μεσογειακή τάρτα

Μια συνταγή εύκολη, θρεπτική και άκρως μεσογειακή, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαοφρετικό.

Τα υλικά

2 μελιτζάνες (περίπου 300γρ), καθαρισμένες στις άκρες και κομμένες σε λεπτές φέτες κατά μήκος

100ml ελαιόλαδο, συν λίγο επιπλέον για ράντισμα

1 φύλλο έτοιμης σφολιάτας (περίπου 320γρ)

1 μικρό αυγό, ελαφρώς χτυπημένο

4 κ.σ. πάστα αποξηραμένης ντομάτας

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.γ. ξερό βασιλικό

100γρ φέτα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

μια χούφτα φρέσκα φύλλα βασιλικού, σπασμένα, για το σερβίρισμα

Για τη σαλάτα:

5 σκελίδες σκόρδο

150ml ελαιόλαδο

50ml βαλσαμικό ξύδι

1 κ.σ. μαγιονέζα

4 μεγάλες χούφτες ρόκα ή ανάμεικτα πράσινα φύλλα

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

50γρ κουκουνάρια, καβουρδισμένα

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C/200°C στον αέρα.

Ζεστάνετε μια γκριλιέρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Αλείψτε τις φέτες μελιτζάνας γενναιόδωρα με ελαιόλαδο και αλατοπιπερώστε και από τις δύο πλευρές. Ψήστε τες μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα, γυρίζοντάς τες στη μέση. Ίσως χρειαστεί να το κάνετε σε δόσεις.

Ξεδιπλώστε τη σφολιάτα και τοποθετήστε τη σε ένα μεγάλο αντικολλητικό ταψί. Με ένα μικρό μαχαίρι χαράξτε περιμετρικά ένα πλαίσιο 1εκ. και τρυπήστε τη βάση με ένα πιρούνι για να μην φουσκώσει. Αλείψτε το περίγραμμα με το χτυπημένο αυγό.

Ανακατέψτε την πάστα ντομάτας, το σκόρδο και τον ξηρό βασιλικό σε ένα μικρό μπολ και απλώστε το μείγμα πάνω στη βάση, αποφεύγοντας το περίγραμμα.

Στρώστε από πάνω τις φέτες μελιτζάνας. Θρυμματίστε τη φέτα και πασπαλίστε τη πάνω στις μελιτζάνες. Ψήστε στο μεσαίο ράφι του φούρνου για 25-30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν τα πλαϊνά και να ψηθεί καλά η σφολιάτα. Αφήστε την τάρτα να σταθεί για 10 λεπτά.

Ετοιμάστε τη σαλάτα. Βάλτε τις σκελίδες, χωρίς φλούδα, σε ένα μικρό μπολ με λίγο ελαιόλαδο και «ζεστάνετε» για 30-45 δευτερόλεπτα, θα μαλακώσουν και θα χάσουν την πικράδα τους. Αφήστε να κρυώσουν, ψιλοκόψτε και λιώστε τες με την πίσω πλευρά ενός μαχαιριού.

Τοποθετήστε το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το βαλσαμικό, τη μαγιονέζα και λίγο αλάτι σε ένα βαζάκι με καπάκι και ανακινήστε μέχρι να γίνει λεία σάλτσα.

Βάλτε τα πράσινα φύλλα, το κρεμμύδι και τα κουκουνάρια σε ένα μεγάλο μπολ και ραντίστε με τη σάλτσα. Φυλάξτε ό,τι περισσέψει στο ψυγείο.

Κόψτε την τάρτα σε 4-6 κομμάτια, σερβίρετε με τη σαλάτα, πασπαλίστε με φρέσκο βασιλικό και τελειώστε με λίγο ελαιόλαδο.

// Κεντρική φωτογραφία: BBC

* Πηγή: Vita