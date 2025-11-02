Συνταγή: Σαλάτα με κολοκύθα

Τα τελευταία χρόνια η σαλάτα έχει πάει σε άλλο επίπεδο – έχει γίνει ένα πλήρες γεύμα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: σαλάτα με κολοκύθα. Ένα πιάτο γλυκό, υγιεινό και πάρα πολύ νόστιμο.

Τα υλικά

500 γρ. κολοκύθα καθαρισμένη, χωρίς σπόρους και κομμένη σε κύβους 2 εκ.

350 γρ. καλαμπόκι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. ξερή ρίγανη

400 γρ. φασόλια στραγγισμένα

50 γρ. μέλι

½-1 κ.γ. νιφάδες τσίλι (ανάλογα με το πόσο καυτερό το θέλεις)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζεσταίνεις τον φούρνο στους 200°C/180°C με αέρα.

Βάλε την κολοκύθα και το καλαμπόκι σε μεγάλο ταψί, σε μία στρώση.

Ράντισε με το ελαιόλαδο, ανακάτεψε να καλυφθούν καλά και πασπάλισε με ρίγανη και λίγο αλάτι.

Ψήσε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι η κολοκύθα να μαλακώσει και το καλαμπόκι να αρχίσει να παίρνει χρώμα.

Όσο ψήνονται τα λαχανικά, βάλε το μέλι σε ένα μικρό κατσαρολάκι με τις νιφάδες τσίλι. Ζέστανέ το σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να βράζει ελαφρά και άφησέ το στην άκρη να «τραβήξει» το άρωμα.

Όταν το καλαμπόκι και η κολοκύθα είναι έτοιμα, άφησε το καλαμπόκι να κρυώσει για λιγα λεπτά.

Μετάφερε την κολοκύθα σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με τα φασόλια. Πρόσθεσε το καλαμπόκι στο μπολ.

Ρίξε το καυτό μέλι με το τσίλι πάνω από το μείγμα και ανακάτεψε όσο είναι ακόμη ζεστό. Δοκίμασε και διόρθωσε το αλάτι ή το πιπέρι.

Άφησε τη σαλάτα να κρυώσει τελείως πριν τη βάλεις σε αεροστεγές δοχείο. Διατηρείται στο ψυγείο 3-5 ημέρες.

Το tip

Πρόσθεσε στη συνταγή λίγο χυμό λεμονιού ή λάιμ στο τέλος για φρεσκάδα. Για εναλλακτικές γεύσεις, μπορείς να προσθέσεις ντοματίνια κομμένα στα τέσσερα, ψιλοκομμένο κόλιανδρο ή μαϊντανό, ή κολοκυθάκια ψητά.

* Πηγή: Vita