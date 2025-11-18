Συνταγή: Cheesecake με μαρμελάδα φράουλα

Η Φαίη Σκορδά απουσίαζε, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να παρουσιάσει μια εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή, από αυτές που θέλουν μικροί και μεγάλοι να έχουν στο πιάτο τους τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Κατερίνα Ζαρίφη, δείχνοντάς μας μια συνταγή για cheesecake με μαρμελάδα φράουλα.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δεν ακολούθησε τον παραδοσιακό δρόμο, αλλά έδειξε μια ευρωπαϊκή εκδοχή του cheesecake που δεν θέλει φούρνο αλλά ψυγείο.

Τα υλικά

250 γρ βούτυρο

2 συσκευασίες σαντιγί φράουλας

2 ζαχαρούχα γάλατα

200 ml χυμό λεμονιού

50 γρ τυρί κρέμα

600 γρ μπισκότα

120 γρ λευκή σοκολάτα

1 πρέζα αλάτι

500 γρ φράουλες

350 γρ ζάχαρη

Η διαδικασία

Σε ένα κατσαρολάκι έχουμε βάλει το ζαχαρούχο γάλα και προσθέτουμε μέσα χυμό λεμονιού. Το ζεσταίνουμε, αλλά προσοχή να μην βράσει.

Σε ένα δεύτερο κατσαρολάκι έχουμε λιώσει το βούτυρο.

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το τυρί κρέμα, τη σαντιγί ζαχαροπλαστικής και το μείγμα με το ζαχαρούχο γάλα και χυμό λεμονιού. Χτυπάμε το μείγμα μέχρι να γίνει η κρέμα.

Αφού αλέθουμε τα μπισκότα, τα ρίχνουμε σε ένα ταψί και από πάνω «ραντίζουμε» το λιωμένο βούτυρο.

Προσθέτουμε λευκή σοκολάτα πάνω από το μπισκότο και μετά απλώνουμε την κρέμα.

Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο για δύο ώρες για να παγώσει. Όταν είναι έτοιμο, τότε βάζουμε τη μαρμελάδα φράουλα από πάνω και έχουμε έτοιμη μια πεντανόστιμη συνταγή για cheesecake.