Συνταγή: Σπιτική πιπερόπιτα

Όταν μιλάμε για πίτες, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στις τυρόπιτες, σπανακόπιτες ή κιμαδόπιτες που μας έκανε είτε η γιαγιά μας είτε η μαμά μας όταν είμαστε παιδιά. Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να δείξει κάτι διαφορετικό και να μας δείξει μια πολύ εύκολη συνταγή για μια πεντανόστιμη πίτα.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτική πιπερόπιτα. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, τα υλικά τα έχουν σχεδόν όλοι στο σπίτι και σε μια ώρα έχουμε μια πίτα έτοιμη για να βγει στο τραπέζι.

Τα υλικά

1 συσκευασία Χρυσή Ζύμη Χωριάτικο Φύλλο

700 γρ. πιπεριές Φλωρίνης

3 πιπεριές πράσινες

1 λευκό κρεμμύδι

4 φρέσκα κρεμμύδια

2 αυγά

400 γρ. φέτα τριμμένη

100 γρ. γραβιέρα τριμμένη

60 ml ελαιόλαδο

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη

2 κ.σ. σουσάμι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι ζεστό, σοτάρουμε πρώτα τα υλικά μας: ρίχνουμε τις κόκκινες και τις πράσινες πιπεριές, το κρεμμύδι, τη ρίγανη, λίγο μαϊντανό και ανακατεύουμε.

Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε δύο φύλλα στη βάση.

Προσθέτουμε τη γέμιση που έχει ετοιμαστεί μέσα στο ταψί, ρίχνουμε το τυρί ώστε να πάει παντού μέσα στη γέμιση και την καλύπτουμε με ένα ακόμα φύλλο. Ρίχνουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο και σουσάμι.

Τοποθετούμε το ταψί στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά – βλέπουμε να έχει πάρει η πίτα αυτό το ωραίο χρώμα.