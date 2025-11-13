magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Buongiorno 13 Νοεμβρίου 2025 | 07:00
Συνταγή: Σπιτική πιπερόπιτα

Μια συνταγή για πίτα, διαφορετική από αυτές που ξέρουμε.

Όταν μιλάμε για πίτες, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στις τυρόπιτες, σπανακόπιτες ή κιμαδόπιτες που μας έκανε είτε η γιαγιά μας είτε η μαμά μας όταν είμαστε παιδιά. Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να δείξει κάτι διαφορετικό και να μας δείξει μια πολύ εύκολη συνταγή για μια πεντανόστιμη πίτα.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτική πιπερόπιτα. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, τα υλικά τα έχουν σχεδόν όλοι στο σπίτι και σε μια ώρα έχουμε μια πίτα έτοιμη για να βγει στο τραπέζι.

Τα υλικά

1 συσκευασία Χρυσή Ζύμη Χωριάτικο Φύλλο
700 γρ. πιπεριές Φλωρίνης
3 πιπεριές πράσινες
1 λευκό κρεμμύδι
4 φρέσκα κρεμμύδια
2 αυγά
400 γρ. φέτα τριμμένη
100 γρ. γραβιέρα τριμμένη
60 ml ελαιόλαδο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη
2 κ.σ. σουσάμι
αλάτι
πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι ζεστό, σοτάρουμε πρώτα τα υλικά μας: ρίχνουμε τις κόκκινες και τις πράσινες πιπεριές, το κρεμμύδι, τη ρίγανη, λίγο μαϊντανό και ανακατεύουμε.

Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε δύο φύλλα στη βάση.

Προσθέτουμε τη γέμιση που έχει ετοιμαστεί μέσα στο ταψί, ρίχνουμε το τυρί ώστε να πάει παντού μέσα στη γέμιση και την καλύπτουμε με ένα ακόμα φύλλο. Ρίχνουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο και σουσάμι.

Τοποθετούμε το ταψί στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά – βλέπουμε να έχει πάρει η πίτα αυτό το ωραίο χρώμα.

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Το στεγαστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δένδια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»
Euroleague 13.11.25

Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»

Στη στιγμή του αγώνα, τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς που επισκίασε το αγωνιστικό κομμάτι, στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού
Ελλάδα 13.11.25

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στις 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Σύμφωνα με αξιολόγηση διαδικτυακής πλατφόρμας ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς φιγουράρει στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων των παικτών που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές
ΑΙ πνευματικότητα 13.11.25

Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές

Αν σας έλεγαν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιησού Χριστό μέσω chatbot, θα το κάνατε; Οι εκκλησίες στις ΗΠΑ στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δώσουν πνευματική καθοδήγηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι
Εκκωφαντικοί τριγμοί 13.11.25

Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι

«Καρατομήσεις» υπουργών, συλλήψεις και η μυστηριώδης διαφυγή του βασικού υπόπτου, στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι: το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία φτάνει στην κυβέρνηση του Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημογραφικό: Η δύσκολη «θεραπεία» και οι αγορές εργασίας του μέλλοντος
Σκληρές αποφάσεις 13.11.25

Η δύσκολη «θεραπεία» για τις δραματικές επιπτώσεις του δημογραφικού - Οι αγορές εργασίας του μέλλοντος

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση της μακροβιότητας καλούν σε ριζική αναδιαμόρφωση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη
Οικονομία 13.11.25

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο ναυτιλιακός κλάδος οφείλει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης για άμεση χορήγηση άδειας που θα επιτρέψει τη διάλυση των πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Ελλάδα 13.11.25

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Ο ηλικιωμένος, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό

Σύνταξη
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα - Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες
Λάθη που στοιχίζουν 13.11.25

Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα - Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη χάσουν την ενίσχυση - Σε χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
