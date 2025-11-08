Συνταγή: Μπάρες βρώμης με μπανάνα και σοκολάτα

Το πότε οι υγιεινές μπάρες μπήκαν στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά. Ωστόσο πλέον συνοδεύουν τα πρωινά μας, ή λειτουργούν ως ένα σνακ μέσα στη διάρκεια της μέρας. Και η αλήθεια είναι πως μπορούμε να τις ετοιμάσουμε μόνοι μας στο σπίτι, ακολουθώντας τη συνταγή του Δημήτρη Σκαρμούτσου.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γρήγορη συνταγή για μπάρες βρώμης με μπανάνα και σοκολάτα. Με λίγα υλικά που υπάρχουν σχεδόν στα περισσότερα σπίτια σήμερα, σε περίπου μια ώρα, μπορούμε να φτιάξουμε σπιτικές μπάρες, που είναι πεντανόστιμες, υγιεινές και δίνουν ενέργεια.

Τα υλικά

300 γρ βρώμη

50 γρ μέλι

80 γρ λιναρόσπορο

3 μπανάνες

50 ml γάλα

150 γρ σταγόνες σοκολάτας

1 κσ κανέλα

1 κγ βανίλια

1 πρέζα αλάτι

Το μυστικό

Για τη συνταγή, όπως και στο banana bread, η μπανάνα πρέπει να είναι πάντα γινομένη.

Η διαδικασία

Στο μπολ ενός μίξερ κόβουμε τις μπανάνες σε κομμάτια και ρίχνουμε φυστικοβούτυρο. Κλείνουμε το μπολ και χτυπάμε καλά στο μίξερ.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε πρώτα τη βρώμη, τον λιναρόσπορο, την κανέλα, τη σόδα (σε σκόνη), το μέλι, λίγη σοκολάτα και ρίχνουμε γάλα, ανακατεύοντας με το χέρι.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το μείγμα από το μίξερ στο μπολ και ανακατεύουμε καλά με το χέρι.

Όταν είναι έτοιμο, σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί, απλώνουμε το μείγμα και το ψήνουμε στον φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά.

Όταν βγάλουμε το ταψί από το φούρνο, περιμένουμε να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια το κόβουμε σε μπάρες. Η συνταγή είναι έτοιμη.