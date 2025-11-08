magazin
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Buongiorno 08 Νοεμβρίου 2025 | 08:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Μπάρες βρώμης με μπανάνα και σοκολάτα

Μια συνταγή που δίνει ενέργεια και είναι πεντανόστιμη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Το πότε οι υγιεινές μπάρες μπήκαν στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά. Ωστόσο πλέον συνοδεύουν τα πρωινά μας, ή λειτουργούν ως ένα σνακ μέσα στη διάρκεια της μέρας. Και η αλήθεια είναι πως μπορούμε να τις ετοιμάσουμε μόνοι μας στο σπίτι, ακολουθώντας τη συνταγή του Δημήτρη Σκαρμούτσου.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γρήγορη συνταγή για μπάρες βρώμης με μπανάνα και σοκολάτα. Με λίγα υλικά που υπάρχουν σχεδόν στα περισσότερα σπίτια σήμερα, σε περίπου μια ώρα, μπορούμε να φτιάξουμε σπιτικές μπάρες, που είναι πεντανόστιμες, υγιεινές και δίνουν ενέργεια.

Τα υλικά

300 γρ βρώμη
50 γρ μέλι
80 γρ λιναρόσπορο
3 μπανάνες
50 ml γάλα
150 γρ σταγόνες σοκολάτας
1 κσ κανέλα
1 κγ βανίλια
1 πρέζα αλάτι

Το μυστικό

Για τη συνταγή, όπως και στο banana bread, η μπανάνα πρέπει να είναι πάντα γινομένη.

Η διαδικασία

Στο μπολ ενός μίξερ κόβουμε τις μπανάνες σε κομμάτια και ρίχνουμε φυστικοβούτυρο. Κλείνουμε το μπολ και χτυπάμε καλά στο μίξερ.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε πρώτα τη βρώμη, τον λιναρόσπορο, την κανέλα, τη σόδα (σε σκόνη), το μέλι, λίγη σοκολάτα και ρίχνουμε γάλα, ανακατεύοντας με το χέρι.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το μείγμα από το μίξερ στο μπολ και ανακατεύουμε καλά με το χέρι.

Όταν είναι έτοιμο, σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί, απλώνουμε το μείγμα και το ψήνουμε στον φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά.

Όταν βγάλουμε το ταψί από το φούρνο, περιμένουμε να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια το κόβουμε σε μπάρες. Η συνταγή είναι έτοιμη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο