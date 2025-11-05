Συνταγή: Κέικ σοκολάτας με γιαούρτι

Οι περισσότεροι από εμάς το κέικ το έχουμε στο μυαλό μας ως μια λιχουδιά που όταν ήμασταν παιδιά το έφτιαχνε η γιαγιά μας και το τρώγαμε το πρωί μαζί με το γάλα μας. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να κάνει μια συνταγή λίγο διαφορετική, που μπορεί να φτιάξει ο καθένας μας μέσα σε λίγη ώρα.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή για κέικ σοκολάτας με γιαούρτι. Με λίγα υλικά που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο σπίτι μας. χωρίς μίξερ (γίνονται όλα στο χέρι) και μέσα σε περίπου μια ώρα, έχουμε έτοιμο ένα κέικ που θυμίζει γιαγιά.

Τα υλικά

200 ml καφές φίλτρου

300 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

100 γρ. κακάο

200 γρ. μέλι,

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια

300 γρ. γιαούρτι ΦΑΓΕ

200 ml ελαιόλαδο

3 αυγά

1 κ.γ. αλάτι

Για το γλάσο:

150 γρ. γάλα

100 γρ. ΦΑΓΕ Total 5%

200 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας

Το μυστικό

Τη συγκεκριμένη συνταγή τη φτιάχνουμε όλα στο χέρι – δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το μίξερ.

Η διαδικασία

Για το γλάσο:

Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το γάλα, τη σοκολάτα και το γιαούρτι και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά, ενώ ανακατεύουμε.

Για το κέικ:

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και το γιαούρτι και το ανακατεύουμε.

Παράλληλα ρίχνουμε τα αυγά και φτιάχνουμε ένα ωραίο χυλό.

Προσθέτουμε λίγο καφέ όσο ανακατεύουμε, το μέλι, το μπέικιν πάουντερ και πολύ λίγο κακάο, ενώ ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά.

Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε σε μια φόρμα για κέικ. Ψήνουμε στον φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά.

Όταν το κέικ έχει ψηθεί, ρίχνουμε το γλάσο από πάνω και η συνταγή είναι έτοιμη.