Συνταγή: Κέικ σοκολάτας με γιαούρτι
Μια συνταγή πεντανόστιμη και πανεύκολη, που μπορεί να φτιάξει ο καθένας μας.
- Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
- Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
- Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
Οι περισσότεροι από εμάς το κέικ το έχουμε στο μυαλό μας ως μια λιχουδιά που όταν ήμασταν παιδιά το έφτιαχνε η γιαγιά μας και το τρώγαμε το πρωί μαζί με το γάλα μας. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να κάνει μια συνταγή λίγο διαφορετική, που μπορεί να φτιάξει ο καθένας μας μέσα σε λίγη ώρα.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή για κέικ σοκολάτας με γιαούρτι. Με λίγα υλικά που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο σπίτι μας. χωρίς μίξερ (γίνονται όλα στο χέρι) και μέσα σε περίπου μια ώρα, έχουμε έτοιμο ένα κέικ που θυμίζει γιαγιά.
Τα υλικά
200 ml καφές φίλτρου
300 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
100 γρ. κακάο
200 γρ. μέλι,
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
1 βανίλια
300 γρ. γιαούρτι ΦΑΓΕ
200 ml ελαιόλαδο
3 αυγά
1 κ.γ. αλάτι
Για το γλάσο:
150 γρ. γάλα
100 γρ. ΦΑΓΕ Total 5%
200 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας
Το μυστικό
Τη συγκεκριμένη συνταγή τη φτιάχνουμε όλα στο χέρι – δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το μίξερ.
Η διαδικασία
Για το γλάσο:
Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το γάλα, τη σοκολάτα και το γιαούρτι και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά, ενώ ανακατεύουμε.
Για το κέικ:
Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και το γιαούρτι και το ανακατεύουμε.
Παράλληλα ρίχνουμε τα αυγά και φτιάχνουμε ένα ωραίο χυλό.
Προσθέτουμε λίγο καφέ όσο ανακατεύουμε, το μέλι, το μπέικιν πάουντερ και πολύ λίγο κακάο, ενώ ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά.
Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε σε μια φόρμα για κέικ. Ψήνουμε στον φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά.
Όταν το κέικ έχει ψηθεί, ρίχνουμε το γλάσο από πάνω και η συνταγή είναι έτοιμη.
- Σπουδαίο ματς στην Ουγγαρία: Ψάχνει την πρόκριση ο Ολυμπιακός
- Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές
- Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
- «Γεμίζει» υδατοδεξαμενές η Πελοπόννησος
- «Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια μας ταξιδεύει στο 1992 και στη μεγάλη ληστεία που συγκλόνισε το πανελλήνιο
- Μενίδι: Έκλεψαν τις βρύσες από δημοτικό σχολείο – Έκπληκτοι γονείς, μαθητές και δάσκαλοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις