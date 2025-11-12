Συνταγή: Ριζότο με πράσο και λεμόνι
Μια συνταγή για ένα διαφορετικό ριζότο.
Όλοι ξέρουμε ότι το ριζότο είναι ένα απαιτητικό πιάτο και κάπως μπελαλίδικο. Ωστόσο υπάρχουν και διάφορες πιο εύκολες παραλλαγές, όπως η συνταγή που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ριζότο με πράσο και λεμόνι. Χωρίς πολύ κούραση και με λίγα απλά βήματα έχουμε ένα διαφορετικό ριζότο έτοιμο σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα. Αξίζει να το δοκιμάσεις.
Τα υλικά
500 γρ. ρύζι arborio
2 λευκά κρεμμύδια
1 πράσο
1 σκελίδα σκόρδο
1 φινόκιο
400 γρ. σπανάκι
1/2 ματσάκι άνηθο
50 γρ. φρέσκο μάραθο
χυμός από 2 λεμόνια
ξύσμα από 1 λεμόνι
1,5 λίτρο ζωμός κοτόπουλου
100 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Το μυστικό
Αλάτι προσθέτουμε στο τέλος, ώστε να μην σκληρύνει το ρύζι και αργήσει να βράσει.
Η διαδικασία
Αρχικά παίρνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φινόκιο και το πράσο. Τα τοποθετούμε σε ένα τηγάνι που καίει και τα τσιγαρίζουμε. Τα σβήνουμε με λίγο κρασί και προσθέτουμε λίγο νερό και τα αφήνουμε λίγο να βράσουν, ώστε να φτιάξουμε ένα ωραίο ζουμί.
Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι (νυχάκι ή καρολίνα), ενώ μετά από λίγο ρίχνουμε το σπανάκι, χωρίς να βάλουμε ακόμα αλάτι ή πιπέρι.
Προσθέτουμε τον ζωμό και αφήνουμε να βράσει.
Παράλληλα έχουμε χτυπήσει σε μπλέντερ λίγο σπανάκι και προς το τέλος ρίχνουμε το μείγμα στο τηγάνι, για να δώσει και γεύση και χρώμα.
Σε 20 λεπτά η συνταγή είναι έτοιμη.
