Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
Buongiorno 12 Νοεμβρίου 2025 | 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Ριζότο με πράσο και λεμόνι

Μια συνταγή για ένα διαφορετικό ριζότο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Spotlight

Όλοι ξέρουμε ότι το ριζότο είναι ένα απαιτητικό πιάτο και κάπως μπελαλίδικο. Ωστόσο υπάρχουν και διάφορες πιο εύκολες παραλλαγές, όπως η συνταγή που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ριζότο με πράσο και λεμόνι. Χωρίς πολύ κούραση και με λίγα απλά βήματα έχουμε ένα διαφορετικό ριζότο έτοιμο σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα. Αξίζει να το δοκιμάσεις.

Τα υλικά

500 γρ. ρύζι arborio
2 λευκά κρεμμύδια
1 πράσο
1 σκελίδα σκόρδο
1 φινόκιο
400 γρ. σπανάκι
1/2 ματσάκι άνηθο
50 γρ. φρέσκο μάραθο
χυμός από 2 λεμόνια
ξύσμα από 1 λεμόνι
1,5 λίτρο ζωμός κοτόπουλου
100 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

Το μυστικό

Αλάτι προσθέτουμε στο τέλος, ώστε να μην σκληρύνει το ρύζι και αργήσει να βράσει.

Η διαδικασία

Αρχικά παίρνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φινόκιο και το πράσο. Τα τοποθετούμε σε ένα τηγάνι που καίει και τα τσιγαρίζουμε. Τα σβήνουμε με λίγο κρασί και προσθέτουμε λίγο νερό και τα αφήνουμε λίγο να βράσουν, ώστε να φτιάξουμε ένα ωραίο ζουμί.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι (νυχάκι ή καρολίνα), ενώ μετά από λίγο ρίχνουμε το σπανάκι, χωρίς να βάλουμε ακόμα αλάτι ή πιπέρι.

Προσθέτουμε τον ζωμό και αφήνουμε να βράσει.

Παράλληλα έχουμε χτυπήσει σε μπλέντερ λίγο σπανάκι και προς το τέλος ρίχνουμε το μείγμα στο τηγάνι, για να δώσει και γεύση και χρώμα.

Σε 20 λεπτά η συνταγή είναι έτοιμη.

Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Γεωπολιτικές ζυμώσεις 12.11.25

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Μοναδική στο είδος της 12.11.25

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σύνταξη
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερ

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

