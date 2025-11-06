Συνταγή: Μπακαλιάρο με ρεβύθια και κάρυ

Με μια πρώτη ματιά αυτή η συνταγή μοιάζει πιο μπελαλίδικη από ότι είναι – φταίνε και τα ρεβύθια που έχουν δουλίτσα. Ωστόσο δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι που μας έδειξε και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γρήγορη και διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο με ρεβύθια και κάρυ – άλλωστε αυτή είναι η εποχή του συγκεκριμένου ψαριού.

Μόνο που ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να πάει κόντρα στα συνηθισμένα, «παίζοντας» με τα μπαχαρικά.

Τα υλικά

750 γρ. μπακαλιάρος φιλέτα

2 λευκά κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

300 γρ. σπανάκι

400 γρ. ρεβύθια

70 ml ελαιόλαδο

1/2 ματσάκι άνηθο

2 κ.σ. κάρυ

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.γ. τζίντζερ

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Αρχικά, αφού έχουμε κόψει τον μπακαλιάρο σε κομμάτια, κάνουμε μια ωραία κρούστα από πάνω με μπαχαρικά: κάρι, κουρκουμά και λίγο γλυκό πιπέρι, μόνο από τη μια πλευρά.

Σε ένα ζεστό τηγάνι βάζουμε λίγο λάδι και τοποθετούμε τον μπακαλιάρο μέσα, με την πλευρά της κρούστας προς τα κάτω.

Σημείωση: πιέζουμε το ψάρι με τα δύχτυλα για να μην «ζαρώσει».

Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον κόλιανδρο, τον άνηθο.

Μόλις η κρούστα είναι έτοιμη, τότε γυρνάμε τον μπακαλιάρο από την άλλη πλευρά.

Παράλληλα ρίχνουμε μέσα και τα ρεβύθια τα οποία έχουμε βράσει από πριν. Εννοείται ότι τα έχουμε βάλει από το βράδυ να μουλιάσουν και τα βράζουμε περίπου μια ώρα.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το σπανάκι, τη ντομάτα και λίγο τσίλι.

Αφήνουμε τον μπακαλιάρο να ψηθεί λίγα λεπτά ακόμα, ανακατεύουμε να πάει παντού η ντομάτα και τα ρεβύθια και η συνταγή είναι έτοιμη.