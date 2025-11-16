Συνταγή: Μπισκότα μήλου με κανέλα
Μια συνταγή εύκολη και φθινοπωρινή.
Ένα σνακ απολαυστικό, ότι πρέπει για τον καφέ του πρωινού, με όλα τα αρώματα και της γεύσης του φθινοπώρου. Μπισκότα μήλου με κανέλα – μια συνταγή εύκολη, καθώς σε λιγότερο από μια ώρα είναι έτοιμη, που αγαπάνε μικροί και μεγάλοι.
Τα υλικά
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη
3/4 φλιτζάνι πουρές μήλου
1,5 κουτ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας
1 μεγάλο αυγό, σε θερμοκρασία δωματίου
2 φλιτζάνια βρώμη
1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2/3 φλιτζανιού αλεύρι ολικής άλεσης
1,5 κουτ. γλ. κανέλα σε σκόνη
1 κουτ. γλ. μαγειρική σόδα
1 κουτ. γλ. αλάτι χοντρό
1 και 1/4 φλιτζανιού κομμάτια μήλου
Η διαδικασία
Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C. Στρώνετε 3 ταψιά με λαδόκολλα.
Ρίξτε το λάδι σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέστε τη ζάχαρη και χτυπήστε με το μίξερ μέχρι να ενσωματωθούν καλά (περίπου 1 με 2 λεπτά). Αυξήστε την ταχύτητα στο μέτριο και χτυπήστε μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο, περίπου 2 λεπτά. Προσθέστε τον πουρέ μήλου, τη βανίλια και το αυγό και χτυπήστε μέχρι να ενσωματωθούν καλά, περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Προσθέστε τη βρόμη, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το αλεύρι ολικής άλεσης, την κανέλα, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι στο μείγμα του λαδιού. Χτυπήστε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ενσωματωθούν σχεδόν όλα τα υλικά (περίπου 30 δευτερόλεπτα).
Χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι της σούπας, σχηματίστε μικρές μπαλίτσες από ζύμη και τοποθετήστε τις τουλάχιστον 2,5 εκατοστά μακριά η μία από την άλλη πάνω στο ταψί.
Ψήστε τα μπισκότα μέχρι οι άκρες να σταθεροποιηθούν και η επιφάνειά τους να φαίνεται στεγνή, αλλά το κέντρο να είναι ακόμα ελαφρώς μαλακό, περίπου 8 με 12 λεπτά και η συνταγή είναι έτοιμη.
Αφήστε τα να κρυώσουν για 10 λεπτά πάνω στις ταψιά σε σχάρες. Σερβίρετε ζεστά ή μεταφέρετε τα μπισκότα στις σχάρες και αφήστε τα να κρυώσουν τελείως, περίπου 30 λεπτά.
* Πηγή: Vita
