Συνταγή: Φριτάτα με λιαστές ντομάτες, κολοκύθα και σαλάτα με σπανάκι

Μοιάζει με ομελέτα αλλά είναι κάτι περισσότερο. Έχει ως βάση του το αυγό, αλλά είναι εμπλουτισμένο με διάφορα άλλα υλικά. Και, πάνω από όλα, μιλάμε για μια συνταγή πεντανόστιμη, ιδανική για πρωινό ή μεσημεριανό και καθόλου δύσκολη: φριτάτα με λιαστές ντομάτες, κολοκύθα και σαλάτα με σπανάκι.

Τα υλικά

2/3 φλιτζάνι λιαστές ντομάτες σε λάδι, ψιλοκομμένες, συν 2 κ.σ. λάδι από το βάζο

2 φλιτζάνια κολοκύθα butternut

1 και 1/4 φλιτζάνι λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι

140 γρ. σπανάκι

1 και 1/4 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 και 1/4 κ.γ. αλάτι

7 μεγάλα αυγά

3/4 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά ανακατεμένη με λίγο γάλα

Μισό φλιτζάνι κατίκι Δομοκού

1 και 1/2 κ.γ. φρέσκο χυμό λεμονιού

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 175°C. Ζεσταίνετε 1 κουταλιά της σούπας λάδι ντομάτας σε ένα αντικολλητικό τηγάνι 25 εκατοστών που είναι κατάλληλο για φούρνο, σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία.

Προσθέστε την κολοκύθα, μειώστε τη θερμοκρασία σε μέτρια και καλύψτε το τηγάνι. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσει με το πιρούνι, περίπου 7-10 λεπτά. Προσθέστε 1 φλιτζάνι κρεμμύδι και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να αρχίσει να μαλακώνει, περίπου 1-2 λεπτά.

Ανακατέψτε 1 πακέτο σπανάκι και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, μέχρι να μαραθεί, περίπου 5 λεπτά. Απομακρύνετε από τη φωτιά και ανακατέψτε τις λιαστές ντομάτες, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου και 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Χτυπήστε τα αυγά, την κρέμα και τα 3/4 αλάτι σε ένα μεγάλο μπολ. Ρίξτε το μείγμα στο τηγάνι και πασπαλίστε με το τυρί. Μαγειρέψτε σε μέτρια θερμοκρασία μέχρι να σταθεροποιηθούν οι άκρες, περίπου 5 λεπτά. Μεταφέρετε στο φούρνο και ψήστε μέχρι το κέντρο να σφίξει, περίπου 22-25 λεπτά.

Για την σαλάτα με το σπανάκι: Χτυπήστε το χυμό λεμονιού και την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας λάδι ντομάτας, 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1/4 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέστε το υπόλοιπο πακέτο σπανάκι και 1/4 φλιτζάνι κρεμμύδι και ανακατέψτε για να καλυφθούν καλά.

Κόψτε τη φριτάτα σε κομμάτια και σερβίρετε με τη σαλάτα σπανάκι.

Το tip

Ψήστε τη φριτάτα μέχρι να σταθεροποιηθεί στο κέντρο, έτσι ώστε να μπορείτε να την βγάλετε εύκολα από το τηγάνι και να κόβετε σε κομμάτια. Το κέντρο δεν πρέπει να κουνιέται και το μαχαίρι που θα βάλετε πρέπει να βγαίνει καθαρό.

// Κεντρική φωτογραφία: BBC

* Πηγή: Vita