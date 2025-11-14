Συνταγή: Γλυκόξινα noodles με μοσχάρι

Εδώ και χρόνια αποτελούν ένα από τα αγαπημένα μας πιάτα, που συχνά πυκνά παραγγέλνουμε από έξω. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να φτιάξει μια συνταγή για noodles, για να δούμε όλοι πόσο εύκολο είναι.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια πολύ γρήγορη συνταγή για γλυκόξινα noodles με μοσχάρι. Μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε ένα πεντανόστιμο και χορταστικό πιάτο.

Τα υλικά

500 γρ noodles αυγού

350 γρ μοσχάρι κόντρα

4 φρέσκα κρεμμύδια

300 γρ μπρόκολο

1 κινέζικο λάχανο

2 καρότα

3 πιπεριές Φλωρίνης

2 σκελίδες σκόρδο

30 ml σησαμέλαιο

1 κσ τζίντζερ

100 ml σόγια

50 ml oyster sauce

1 κσ μέλι

100 γρ κέτσαπ

1 κσ σουσάμι καβουρδισμένο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα ζεστό τηγάνι σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε σησαμέλαιο και καβουρδίζουμε το σουσάμι.

Και μετά ρίχνουμε το μοσχάρι και στην πορεία προσθέτουμε: το κρεμμύδι, το κόλιανδρο και ανακατεύουμε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το μπρόκολο, το καρότο, την κόκκινη πιπεριά και το λάχανο. Προσθέτουμε λίγο τζίντζερ τριμμένο, λίγο μέλι, λίγο σόγια και τεριγιάκι.

Ανακατεύουμε καλά για να πάνε όλα τα υλικά παντού στο τηγάνι.

Παράλληλα έχουμε ρίξει τα noodles σε ζεματιστό νερό. Και μόλις το μοσχαράκι έχει ψηθεί, προσθέτουμε και τα noodles στο τηγάνι. Σε τρία λεπτά η συνταγή είναι έτοιμη.