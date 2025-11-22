Συνταγή: Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα και γαρίδες
Μια συνταγή πεντανόστιμη και ταμάμ αν δεν έχετε διάθεση να περάσετε πολύ ώρα στην κουζίνα.
Πεινάς αλλά την ίδια ώρα δεν έχεις διάθεση να περάσεις πολύ ώρα στην κουζίνα; Τα ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα και γαρίδες αποτελούν μια εύκολη και νόστιμη λύση, καθώς η συνταγή θέλει περίπου 30 λεπτά για να ετοιμαστεί.
Τα υλικά
1 πακέτο ζυμαρικά mafalde ή fettuccine
1/2 φλ. λιαστές ντομάτες σε λάδι, στραγγισμένες και ψιλοκομμένες
2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
1/2 κ.γ. μπούκοβο
1 κ.γ. αλάτι
προαιρετικά μερικά φρέσκα ντοματίνια
3/4 κ.γ. μαύρο πιπέρι
7 κ.σ. ελαιόλαδο
Περίπου 450 γρ. γαρίδες, καθαρισμένες
Τριμμένο παρμεζάνα, για σερβίρισμα
Η διαδικασία
Βράστε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό. Μαγειρέψτε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατήστε 1/2 φλ. νερό από τα ζυμαρικά. Στραγγίξτε τα ζυμαρικά και επιστρέψτε τα στην κατσαρόλα.
Εν τω μεταξύ, ανακατέψτε τα 5 κ.σ. ελαιόλαδο, τις ντομάτες, την πάπρικα, το μπούκοβο, 1/2 κ.γ. αλάτι και 1/2 κ.γ. μαύρο πιπέρι σε ένα μεσαίο μπολ.
Ζεστάνετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς υψηλή φωτιά. Προσθέστε τις γαρίδες και την υπόλοιπη ποσότητα αλατιού (1/2 κ.γ.) και μαύρου πιπεριού (1/4 κ.γ.). Μαγειρέψτε μέχρι οι γαρίδες να ροδίσουν ελαφρώς και να μαγειρευτούν εντελώς, περίπου 4 λεπτά. Προσθέστε 1/4 φλ. από το νερό που κρατήσατε από τα ζυμαρικά και συνεχίστε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας, μέχρι το νερό να εξατμιστεί σχεδόν εντελώς, περίπου 1-2 λεπτά.
Ανακατέψτε το μείγμα με την σάλτσα και τις γαρίδες με τα στραγγισμένα ζυμαρικά. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού από τα ζυμαρικά (1/4 φλ.) αν χρειάζεται για να αραιώσετε τη σάλτσα. Σερβίρετε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και παρμεζάνα ή και μερικά φρέσκα ντοματίνια κομμένα στη μέση.
Το tip
Για μέγιστη απόλαυση, επιλέξτε πλατιά, επίπεδα ζυμαρικά με κυματιστές άκρες, όπως τα mafaldine, ή μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με pappardelle ή fettuccine.
* Πηγή: Vita
