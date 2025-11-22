Συνταγή: Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα και γαρίδες

Πεινάς αλλά την ίδια ώρα δεν έχεις διάθεση να περάσεις πολύ ώρα στην κουζίνα; Τα ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα και γαρίδες αποτελούν μια εύκολη και νόστιμη λύση, καθώς η συνταγή θέλει περίπου 30 λεπτά για να ετοιμαστεί.

Τα υλικά

1 πακέτο ζυμαρικά mafalde ή fettuccine

1/2 φλ. λιαστές ντομάτες σε λάδι, στραγγισμένες και ψιλοκομμένες

2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1/2 κ.γ. μπούκοβο

1 κ.γ. αλάτι

προαιρετικά μερικά φρέσκα ντοματίνια

3/4 κ.γ. μαύρο πιπέρι

7 κ.σ. ελαιόλαδο

Περίπου 450 γρ. γαρίδες, καθαρισμένες

Τριμμένο παρμεζάνα, για σερβίρισμα

Η διαδικασία

Βράστε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό. Μαγειρέψτε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατήστε 1/2 φλ. νερό από τα ζυμαρικά. Στραγγίξτε τα ζυμαρικά και επιστρέψτε τα στην κατσαρόλα.

Εν τω μεταξύ, ανακατέψτε τα 5 κ.σ. ελαιόλαδο, τις ντομάτες, την πάπρικα, το μπούκοβο, 1/2 κ.γ. αλάτι και 1/2 κ.γ. μαύρο πιπέρι σε ένα μεσαίο μπολ.

Ζεστάνετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς υψηλή φωτιά. Προσθέστε τις γαρίδες και την υπόλοιπη ποσότητα αλατιού (1/2 κ.γ.) και μαύρου πιπεριού (1/4 κ.γ.). Μαγειρέψτε μέχρι οι γαρίδες να ροδίσουν ελαφρώς και να μαγειρευτούν εντελώς, περίπου 4 λεπτά. Προσθέστε 1/4 φλ. από το νερό που κρατήσατε από τα ζυμαρικά και συνεχίστε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας, μέχρι το νερό να εξατμιστεί σχεδόν εντελώς, περίπου 1-2 λεπτά.

Ανακατέψτε το μείγμα με την σάλτσα και τις γαρίδες με τα στραγγισμένα ζυμαρικά. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού από τα ζυμαρικά (1/4 φλ.) αν χρειάζεται για να αραιώσετε τη σάλτσα. Σερβίρετε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και παρμεζάνα ή και μερικά φρέσκα ντοματίνια κομμένα στη μέση.

Το tip

Για μέγιστη απόλαυση, επιλέξτε πλατιά, επίπεδα ζυμαρικά με κυματιστές άκρες, όπως τα mafaldine, ή μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με pappardelle ή fettuccine.

* Πηγή: Vita