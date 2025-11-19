Συνταγή: Κοτόσουπα με γλυκιά πάπρικα

Τι κι αν διανύουμε τις τελευταίες μέρες του φθινοπώρου; Ο καιρός ακόμα δεν έχει αποφασίσει να μπει στο… κλίμα της εποχής. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι σούπες μένουν εκτός μενού. Όπως η κοτόσουπα με γλυκιά πάπρικα – μια πεντανόστιμη συνταγή, που θέλει περίπου 30 λεπτά.

Τα υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδα

1 μέτρια κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 μικρό γλυκό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο (1 φλιτζάνι)

3/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι χοντρό, χωρισμένο

3 κουταλιές της σούπας γλυκιά παπρίκα

1 κονσέρβα (400 γρ) ντομάτες σε κύβους, καβουρδισμένες στη φωτιά

6 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

2 φλιτζάνια egg noodles ή χυλοπιτάκι

1 καρότο κομμένο σε φέτες (προαιρετικά)

4 φλιτζάνια κομμένο ψητό κοτόπουλο

150 γραμμάρια στραγγιστού γιαουρτιού

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό, συν επιπλέον για το γαρνίρισμα ή βασιλικό

Η διαδικασία

Ξεκινάμε τη συνταγή, ρίχνοντας το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε την κόκκινη πιπεριά, το κρεμμύδι και ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι τα λαχανικά να αρχίσουν να μαλακώνουν, περίπου 5 λεπτά. Προσθέστε την παπρίκα και μαγειρέψτε για 30 δευτερόλεπτα.

Προσθέστε τις ντομάτες και τον ζωμό στην κατσαρόλα και ανακατέψτε. Βράστε σε δυνατή φωτιά. Προσθέστε τα ζυμαρικά και μειώστε τη φωτιά σε μέτρια. Σιγοβράστε, ανακατεύοντας περιστασιακά, για περίπου 8 λεπτά.

Ανακατέψτε το κοτόπουλο και σιγοβράστε, χωρίς να ανακατεύετε, μέχρι να ζεσταθεί καλά, για περίπου 2 λεπτά.

Μεταφέρετε 2 έως 3 κουτάλες σούπας σε ένα μεγάλο ανθεκτικό στο θερμότητα μπολ. Προσθέστε σιγά-σιγά το γιαούρτι ανακατεύοντας μέχρι να ενωθούν πλήρως.

Επιστρέψτε το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατέψτε μέχρι να ενωθεί πλήρως. Προσθέστε μαϊντανό ή βασιλικό και το υπόλοιπο μισό κουταλάκι αλάτι. Σερβίρετε με επιπλέον μαϊντανό από πάνω.

* Πηγή: Vita