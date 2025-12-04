Συνταγή: Κέικ με μπανάνα και φυστικοβούτυρο

Έχοντας μπει στον πιο γιορτινό μήνα του χρόνου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας κάνει μια συνταγή που θα ταιριάξει στα οικογενειακά τραπέζια που έρχονται, αλλά αποτελεί και ένα πολύ καλό σνακ για τον πρωινό μας καφέ.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κέικ με μπανάνα και φυστικοβούτυρο.

Ένα γλυκό πιο εύκολο από ότι το έχουμε στο μυαλό μας, πεντανόστιμο και ότι πρέπει για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Τα υλικά

400 γρ.. αλεύρι

250 ml γάλα

3 μπανάνες

3 κ.σ. φυστικοβούτυρο απαλό

150 γρ. ζάχαρη

100 ml ηλιέλαιο

3 αυγά

150 γρ. σταγόνες σοκολάτας

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη:

100 γρ. βούτυρο

50 γρ. ζάχαρη άχνη

150 γρ. φυστικοβούτυρο απαλό

50 ml γάλα

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά και προσθέτουμε τις μπανάνες, αφού πρώτα τις έχουμε πολτοποιήσει, και ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα.

Ενώ ανακατεύουμε ρίχνουμε στο μπολ τη ζάχαρη, δύο γεμάτες κουταλιές φυστικοβούτυρο,

Προσθέτουμε τη σοκολάτα στο μείγμα όσο ανακατεύουμε, ρίχνουμε το γάλα και σταδιακά προσθέτουμε το αλεύρι.

Σε μια φόρμα για κέικ, που έχουμε βουτυρώσει, ρίχνουμε το μείγμα και το ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 45 λεπτά στους 180 βαθμούς.

Για την επικάλυψη βάζουμε σε ένα μπολ το γάλα, το φυστικοβούτυρο, την άχνη και το βούτυρο και χτυπάμε καλά μέχρι να ετοιμαστεί το μείγμα.

Περιχύνουμε το μείγμα πάνω από το κέικ. Η συνταγή είναι έτοιμη.