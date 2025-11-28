Συνταγή: Μπέργκερ με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια και μαρμελάδα ντομάτας

Είναι ένα από τα αγαπημένα street food που όμως σπάνια φτιάχνουμε μόνοι μας στο σπίτι. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια εύκολη συνταγή, για όταν μαζεύονται φίλοι στο σπίτι.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για μπέργκερ με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια και μαρμελάδα ντομάτας.

Απλά και εύκολα βήματα, που ο καθένας μπορεί να κάνει στο σπίτι του.

Τα υλικά

1 συσκευασία μοσχαρίσιο μπιφτέκι Ifantis

4 ψωμάκια brioche

8 φέτες μπέικον

4 φέτες cheddar

2 κ.σ. μαγιονέζα

4 φύλλα μαρουλιού

500 γρ. λευκά κρεμμύδια

100 γρ. καστανή ζάχαρη

30 ml ελαιόλαδο

40 ml σάλτσα Worcestershire

Για τη μαρμελάδα ντομάτας:

500 γρ. ντοματίνια

100 γρ. μέλι

1 κλωνάρι αρμπαρόριζα

3 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο

1 κ.γ. αλάτι

Η διαδικασία

Αρχίζουμε με τη μαρμελάδα ντομάτας: σε ένα μίξερ ρίχνουμε τα ντοματίνια, τη ζάχαρη, το μέλι, το βαλσάμικο και το αλάτι και χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν πουρές.

Στη συνέχεια βάζουμε τον πουρέ σε ένα κατσαρολάκι και το βράζουμε μέχρι να πήξει η μαρμελάδα.

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε λάδι και προσθέτουμε τα λευκά κρεμμύδια και το μπέικον.

Βάζουμε το μπιφτέκι πάνω στα κρεμμύδια και προσθέτουμε λίγο βαλσάμικο για να καραμελώσει.

Προσθέτουμε το τυρί πάνω από το μπιφτέκι για να λιώσει, ενώ σε ένα ψωμάκι αλείφουμε την μαρμελάδα ντομάτας και τη μαγιονέζα.

Όταν το μπιφτέκι είναι έτοιμο το βάζουμε στο ψωμί, μαζί με το μαρούλι, τα κρεμμύδια και το μπέικον, και η συνταγή είναι έτοιμη.