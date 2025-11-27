Συνταγή: Μπισκότα γιαουρτιού

Σε ποιον δεν αρέσουν τα μπισκότα; Ωστόσο, αυτή η συνταγή έρχεται να μας προτείνει κάτι διαφορετικό.

Μπισκότα γιαουρτιού – μια εύκολη πρόταση για σπιτικά μπισκότα τραγανά εξωτερικά και μαλακά από μέσα.

Τα υλικά

3/4 φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι

2 και 1/2 φλιτζάνια (300 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις, συν επιπλέον για άνοιγμα της ζύμης

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 και 1/4 κ.γ. χοντρό αλάτι

3/4 κ.γ. μαγειρική σόδα

3/4 φλιτζάνι αλατισμένο βούτυρο

λιναρόσπορος (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C. Στρώνετε ένα ταψί με χαρτί ψησίματος. Χτυπήστε το γιαούρτι με 1/3 φλιτζάνι παγωμένο νερό και βάλτε το στο ψυγείο.

Χτυπήστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τη σόδα σε ένα μεγάλο μπολ. Τοποθετήστε έναν τρίφτη στο μπολ και, χρησιμοποιώντας τις μεγάλες τρύπες, τρίψτε το βούτυρο μέσα στο μπολ. Ανακατέψτε απαλά για να διαχωρίσετε τα κομμάτια του βουτύρου.

Ρίξτε το μείγμα του γιαουρτιού στο μείγμα του αλευριού. Φέρτε απαλά τη ζύμη μαζί με μια σπάτουλα σιλικόνης μέχρι να υγρανθεί πλήρως. (Μπορεί να μείνουν μερικά κομμάτια, δεν πειράζει.) Αν η ζύμη είναι πολύ στεγνή, προσθέστε περισσότερη παγωμένη νερό, 1 κουταλιά της σούπας κάθε φορά, μέχρι η ζύμη να υγρανθεί αλλά να μην είναι υγρή.

Μεταφέρετε τη ζύμη σε μια καθαρή, ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια. Ζυμώστε ελαφρά μέχρι η ζύμη να ενωθεί, 3 ή 4 φορές. Αν κολλάει, προσθέστε λίγο παραπάνω αλεύρι και πατήστε ή ανοίξτε τη ζύμη σε πάχος 2 εκ. Κόψτε τη ζύμη με ένα μαχαίρι ή σπάτουλα σε 4 ίσα κομμάτια.

Στοίβαξε τα κομμάτια ζύμης το ένα πάνω στο άλλο και πιέστε τα κάτω. Πατήστε ή ανοίξτε τη ζύμη σε πάχος 2 εκ. ξανά, ρίχνοντας ελαφρά αλεύρι στην επιφάνεια της ζύμης αν χρειαστεί. Επαναλάβετε τη διαδικασία 3 ακόμα φορές, πατώντας ή ανοίγοντας τη ζύμη σε πάχος 1,5 εκ. στην τελευταία επανάληψη.

Κόψτε τη ζύμη με έναν κυκλικό κόφτη 6 εκ. (2 1/2 ίντσες), πιέζοντας ευθεία προς τα κάτω. (Μην στρίβετε τον κόφτη, αλευρώστε ελαφρά αν χρειαστεί.) Τοποθετήστε τα στρογγυλά κομμάτια ζύμης στο προετοιμασμένο ταψί. Επαναχρησιμοποιήστε και κόψτε τα υπόλοιπα κομμάτια ζύμης μέχρι να εξαντληθεί η ζύμη.

Ψήστε μέχρι τα μπισκότα να πάρουν ένα χρυσαφένιο χρώμα και να είναι τραγανά από πάνω, 12 έως 14 λεπτά. Αφήστε τα μπισκότα να κρυώσουν στο ταψί για 5 λεπτά.

Το tip

Μπορείτε να προσθέσετε στο μείγμα λιναρόσπορο για ένα ακόμα πιο θρεπτικό αποτέλεσμα.

* Πηγή: Vita