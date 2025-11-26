Συνταγή: Τσιγαριστά χόρτα με λαβράκι
Μια συνταγή για αν θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι μας κάτι διαφορετικό, υγιεινό και νόστιμο.
Ένα από τα ωραία που έχει η μαγειρική είναι η δυνατότητα που μας δίνει να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και πειραματιζόμαστε σε πιάτα και γεύσης. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για τσιγαριστά χόρτα με λαβράκι. Ένα φαγητό διαφορετικό, πολύ νόστιμο, πανεύκολο να το ετοιμάσουμε και αρκετά υγιεινό. Διάθεση και 20 λεπτά χρόνο να έχεις.
Τα υλικά
1 κιλό λαβράκι σε μικρά φιλετάκια
100 ml ελαιόλαδο
2 φρέσκα κρεμμύδια
2 λευκά κρεμμύδια
3 σκελίδες σκόρδο
1 ματσάκι άνηθο
1 ματσάκι μυρώνια
1/2 ματσάκι μάραθο
1 κιλό χόρτα εποχής
3 ντομάτες
1 κ.σ. πελτές ντομάτας
χυμό από 2 λεμόνια
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Σε ένα τηγάνι που έχουμε προθερμάνει, ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε: τα φρέσκα κρεμμύδια, τα λευκά κρεμμύδια, το σκόρνο, τον άνηθο, τον μάραθο και τα μυρώνια για να τα σοτάρουμε.
Στη συνέχεια προσθέτουμε τα χόρτα εποχής – στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σεφ χρησιμοποίησε σπανάκι και σπαρτά. Από πάνω ρίχνεις τις ντομάτες κομμένο σε κομμάτια και τον πελτέ.
Ρίχνουμε το χυμό από δύο λεμόνια και τα αφήνουμε όλα μαζί για να σοταριστούν.
Μόλις συμβεί αυτό, βάζουμε τα φιλετάκια από το λαβράκι πάνω στα χόρτα, καπακώνουμε το τηγάνι και τα αφήνουμε να αχνιστούν για περίπου 12 λεπτά.
