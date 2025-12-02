Συνταγή: Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Μια συνταγή ο ορισμός του χειμωνιάτικου φαγητού.
Με τον χειμώνα να έχει μπει και επίσημα, υπάρχουν ορισμένα πιάτα που δεν μπορούν να λείπουν από το μενού μας. Όπως η συνταγή που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, για ένα φαγητό που αγαπούν μικροί και μεγάλοι, και θυμίζει σε όλους μας κρύα μεσημέρια Κυριακής στο σπίτι της μαμάς.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γιουβαρλάκια αυγολέμονο.
Λίγο μπελαλίδικη, θέλει διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο.
Τα υλικά
500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
50 ml ελαιόλαδο
2 αυγά
1 καρότο τριμμένο
1 λευκό κρεμμύδι
100 γρ. ρύζι Καρολίνα
1 ματσάκι άνηθος
1/2 ματσάκι μαϊντανός
1 λίτρο ζωμός λαχανικών
αλάτι
πιπέρι
Για τη σούπα και το αυγολέμονο:
1 πατάτα
1 πράσο
χυμός από 2 λεμόνια
1 αυγό
1 κ.σ. κορν φλάουρ
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι, τις πατάτες και το πράσο, προσθέτουμε λίγο ζωμό από λαχανικά και το αφήνουμε να βράζει.
Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον κιμά τον μοσχαρίσια, το ρύζι Καρολίνα, το καρότο, το κρεμμύδι, τον άνηθο, τον μαϊντανό, τα αυγά και λίγο κορν φλάουρ.
Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, πλάθουμε τα γιουβαρλάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα για να βράσουν.
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν. Σε 15 λεπτά είναι έτοιμα.
