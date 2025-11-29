Συνταγή: Σούπα ντομάτας με βασιλικό

Με τον καιρό να θυμίζει όλο και περισσότερο χειμώνα τις τελευταίες ημέρες, η σούπα αρχίζει να μπαίνει για τα καλά στο μενού μας. Για αυτό ακολουθεί μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για τις κρύες ημέρες που έρχονται.

Σούπα ντομάτας με βασιλικό. Θέλει μόλις 30 λεπτά και είναι πεντανόστιμή.

Τα υλικά

1 κιλό ώριμες ντομάτες, χοντροκομμένες

3 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες

1 χούφτα φρέσκα φύλλα βασιλικού, και επιπλέον για το σερβίρισμα

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, και επιπλέον για το σερβίρισμα

400-600 ml ζεστό ζωμό λαχανικών

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2-3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

150 ml κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά, και επιπλέον για το σερβίρισμα

ψωμί ολικής άλεσης, κομμένο σε χοντρές φέτες, για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Ζεσταίνετε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν η κατσαρόλα είναι ζεστή, προσθέστε τις ντομάτες και τηγανίστε τις για 4-5 λεπτά, ή μέχρι να αρχίσουν να διαλύονται.

Προσθέστε το σκόρδο, τον βασιλικό, τον πελτέ ντομάτας και δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Συνεχίστε το μαγείρεμα για 1-2 λεπτά.

Ρίξτε 400 ml ζεστό ζωμό λαχανικών και φέρτε το μείγμα σε βρασμό. Στη συνέχεια, μειώστε τη θερμότητα μέχρι να σιγοβράσει. Σιγοβράστε για 3-4 λεπτά.

Ανάλογα με την υγρασία των ντοματών, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερο ζωμό για να πετύχετε την επιθυμητή υφή. Όταν είναι έτοιμο, αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά και χρησιμοποιήστε έναν ραβδομπλέντερ για να το πολτοποιήσετε προσεκτικά.

Επιστρέψτε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για να ζεσταθεί και καρυκεύστε με αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και ζάχαρη, κατά προτίμηση.

Ρίξτε την κρέμα γάλακτος και επιστρέψτε το μείγμα σε βρασμό. Συνεχίστε το σιγοβράσιμο για άλλα 1-2 λεπτά. Εν τω μεταξύ, αλείψτε τις φέτες ψωμιού με τις υπόλοιπες δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.

Ζεστάνετε ένα τηγάνι ψησίματος μέχρι να είναι καυτό, προσθέστε τις φέτες ψωμιού, σε δόσεις αν χρειάζεται, και φρυγανίστε τις για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά, ή μέχρι να πάρουν χρυσές γραμμές από το τηγάνι.

Για το σερβίρισμα, μοιράστε τη σούπα σε τέσσερα μπολ. Προσθέστε ένα σχέδιο κρέμας γάλακτος σε κάθε μπολ και στη συνέχεια ένα σχέδιο ελαιόλαδου για γαρνίρισμα. Πασπαλίστε με λίγα φύλλα βασιλικού.

* Πηγή: Vita