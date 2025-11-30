Συνταγή: Ζυμαρικά με σολομό και μπρόκολο

Τα ζυμαρικά είναι πάντα η εύκολη και νόστιμη λύση όταν πεινάμε και θέλουμε κάτι στα γρήγορα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ζυμαρικά με σολομό και μπρόκολο. Μια συνταγή που ετοιμάζεται σε περίπου 30 λεπτά, είναι πεντανόστιμη και αρκετά θρεπτική.

Τα υλικά

150 γρ ζυμαρικά, οποιοδήποτε είδος

150 γρ μπρόκολο, κομμένο

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες

2 φιλέτα σολομού χωρίς πέτσα (περίπου 120γρ το καθένα), κομμένα σε κομμάτια περίπου 3εκ

μια καλή πρέζα μπούκοβο (προαιρετικό)

100 ml κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά

1/2 μικρό λεμόνι, μόνο η πολύ ψιλοτριμμένη φλούδα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Γεμίστε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό και βράστε το. Προσθέστε τα ζυμαρικά και μαγειρέψτε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, ανακατεύοντας περιστασιακά. Τρία λεπτά πριν τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος τους, προσθέστε το μπρόκολο στο νερό και μαγειρέψτε μαζί για 3 λεπτά. Κρατήστε το νερό από το βράσιμο.

Εν τω μεταξύ, ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μέτριο αντικολλητικό τηγάνι και μαγειρέψτε τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 1–3 λεπτά, ή μέχρι να μαλακώσουν, ανακατεύοντας τακτικά.

Προσθέστε τα κομμάτια σολομού και το μπούκοβο (αν χρησιμοποιείτε) και μαγειρέψτε για περίπου 1 λεπτό, γυρίζοντας τον σολομό 3–4 φορές. Προσθέστε την κρέμα και μια κουτάλα από το νερό μαγειρέματος της πάστας (περίπου 100ml). Αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα.

Φέρτε σε ήπιο βράσιμο και μαγειρέψτε τον σολομό για 3–4 λεπτά, γυρίζοντας τον περιστασιακά (προσθέστε λίγο νερό αν η σάλτσα πήξει πολύ).

Στραγγίξτε τα ζυμαρικά και το μπρόκολο και επιστρέψτε τα στην κατσαρόλα. Προσθέστε τη κρεμώδη σάλτσα σολομού, το ξύσμα λεμονιού και το μπρόκολο. Ανακατέψτε ελαφρώς και σερβίρετε.

Κεντρική φωτογραφία BBC

* Πηγή: Vita