Συνταγή: Λουκουμάδες

Είναι από τα γλυκά που έχουμε συνδέσει με σαββατοκύριακα και γιορτές. Και φυσικά η συνταγή αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα του Δημήτρη Σκαρμούτσου.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λαχταριστούς σπιτικούς λουκουμάδες.

Αφροάτοι, με μέλι, είναι ότι πρέπει τόσο για μικρό σνακ το πρωί, όσο και για ένα γλυκό μετά το φαγητό.

Τα υλικά

1 κιλό αλεύρι

850 ml νερό

80 ml ηλιέλαιο

18. γρ. ξηρή μαγιά

2 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. αλάτι

Για το σιρόπι

250 ml νερό

220 γρ. μέλι

1 στικ κανέλας

100 γρ. τριμμένο καρύδι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, τη μαγιά, το νερό, λίγη κανέλα και λίγο μέλι. Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια τα μείγμα, μέχρι να γίνει χυλός.

Όταν ο χυλός θα είναι έτοιμος, τον βάζουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά. Μετά τον βγάζουμε και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα, προκειμένου να φουσκώσει η ζύμη.

Σε μια κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά, βάζουμε το ηλιέλαιο για να ζεσταθεί.

Με το χέρι παίρνουμε τη ζύμη και με ένα κουταλάκι του γλυκού φτιάχνουμε τους λουκουμάδες, τους οποίους έναν έναν τους ρίχνουμε στην κατσαρόλα.

Ταυτόχρονα έχουμε φτιάξει και το σιρόπι μελιού. Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το νερό, το μέλι και το στικ κανέλας, το ζεσταίνουμε και ανακατεύουμε.

Μόλις οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι, τους ρίχνουμε στο σιρόπι, τους βγάζουμε και τους τοποθετούμε σε ένα πιάτο.

Όταν τελειώσουμε με αυτή την διαδικασία, τους βάζουμε από πάνω έξτρα μέλι και το τριμμένο καρύδι. Οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι.