Συνταγή: Σπιτικά σπανακοπιτάκια

Δεν είναι μια γρήγορη συνταγή, καθώς απαιτεί περίπου 2.5 ώρες. Ούτε καμιά εύκολη, καθώς έχει αρκετά υλικά και βήματα. Ωστόσο αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσετε, καθώς τα σπανακοπιτάκια είναι πεντανόστιμα και πάντα θα μας θυμίζουν «μαμά».

Τα υλικά

Για τα τρίγωνα

ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

250 γρ. cavolo nero, καθαρισμένο από τα χοντρά κοτσάνια και χοντροκομμένο

250 γρ. σπανάκι, χοντροκομμένο

250 γρ. σέσκουλα, κομμένα, μαζί με τα κοτσάνια

250 γρ. φέτα με μειωμένα λιπαρά, θρυμματισμένη

50 γρ. κουκουνάρι, καβουρδισμένο

1 ματσάκι άνηθο (20 γρ.), χοντροκομμένο

1/2 μοσχοκάρυδο, τριμμένο

ξύσμα από 1 λεμόνι

6 μεγάλα φύλλα κρούστας

αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

σουσάμι για πασπάλισμα

Για τη σάλτσα ντομάτας-τσιλί

50 γρ. ζάχαρη

50 ml ξίδι

400 γρ. ντοματάκια κονκασέ (ψιλοκομμένες ντομάτες)

½ κ.γ. νιφάδες τσίλι

λίγο αλάτι

Η διαδικασία

Προετοιμασία της γέμισης. Ζεσταίνετε ελαιόλαδο σε μεγάλο κατσαρολάκι σε δυνατή φωτιά. Προσθέτετε το κρεμμύδι και το σοτάρετε για 4–5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει (προσθέστε λίγο νερό αν χρειαστεί).

Προσθέτετε το σκόρδο και μαγειρεύετε για άλλα 2 λεπτά. Προσθέτετε το σπανάκι και το σέσκουλο.

Αποσύρετε από τη φωτιά, το σπανάκι θα έχει μαραθεί ελαφρά. Αλατοπιπερώνετε και αφήνετε το μείγμα να κρυώσει εντελώς.

Φτιάχνετε τη σάλτσα. Βάζετε τη ζάχαρη σε μικρό κατσαρολάκι σε μέτρια-δυνατή φωτιά και την αφήνετε να λιώσει και να γίνει καραμέλα. Μόλις πάρει ελαφρύ χρώμα, αποσύρετε αμέσως από τη φωτιά και προσθέτετε το ξίδι (προσεκτικά, θα αφρίσει). Ανακατεύετε να γίνει σιρόπι. Προσθέτετε τις ντομάτες, τις νιφάδες τσίλι και λίγο αλάτι. Σιγοβράζετε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να δέσει.

Συναρμολόγηση των τριγώνων. Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 220°C ή 200°C αέρα. Ανακατεύετε τη φέτα, το κουκουνάρι, τον άνηθο, το μοσχοκάρυδο και το λεμόνι μέσα στα κρύα λαχανικά. Χωρίζετε τη γέμιση σε 6 μέρη. Απλώνετε 1 φύλλο με τη μικρή πλευρά προς εσάς. Κρατάτε τα υπόλοιπα καλυμμένα με νωπή πετσέτα.

Αλείφετε τις άκρες με λίγο λάδι. Βάζετε μία μερίδα γέμισης στο κάτω μέρος, περίπου 1,5 εκ. από τη βάση και την αριστερή άκρη, σχηματίζοντας τρίγωνο. Διπλώνετε το δεξί μισό του φύλλου προς τα αριστερά. Διπλώνετε τη κάτω αριστερή γωνία πάνω στη γέμιση σχηματίζοντας τρίγωνο. Συνεχίζετε να διπλώνετε «πάνω–πάνω» διατηρώντας το σχήμα τριγώνου μέχρι να τελειώσει το φύλλο. Σφραγίζετε την άκρη με λίγο λάδι. Ψεκάζετε με λάδι, πασπαλίζετε με σουσάμι και τοποθετείτε σε ταψί.

Ψήνετε για 20-25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά. Σερβίρετε τα τρίγωνα ζεστά, μαζί με τη ζεστή σάλτσα ντομάτας-τσιλί.

// Κεντρική φωτογραφία: Taste

* Πηγή: Vita