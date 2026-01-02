Συνταγή: Αυγά με σάλτσα ντομάτας

Με τα οικογενειακά γιορτινά τραπέζια να ολοκληρώνονται σταδιακά, ήρθε η στιγμή να ρίξουμε ρυθμούς και να αφήσουμε στο κρέας στην άκρη. Άρα τι καλύτερο από ένα «γεμάτο» πρωινό, που θα μας δώσει ενέργεια για όλη την ημέρα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Αυγά με σάλτσα ντομάτας – μια συνταγή εύκολη, γρήγορη και απολαυστική. Και μπορεί να «μεταμορφωθεί» σε ένα πλήρες γεύμα, για όποιον θέλει.

Τα υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 πορτοκαλί πιπεριά, ψιλοκομμένη

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

½ κουταλάκι του γλυκού κύμινο

½ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν

1-2 κουταλάκια του γλυκού κάρυ

¼ κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

800 γρ. ντομάτες σε κύβους από κονσέρβα

5-6 αυγά

½ φλιτζάνι φέτα

φρέσκο κόλιανδρο και μαϊντανό, για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το λάδι σε ένα βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κρεμμύδι, την πιπεριά και το σκόρδο και μαγειρέψτε μέχρι τα κρεμμύδια να μαλακώσουν και να βγάλουν το άρωμά τους, περίπου 5 έως 10 λεπτά.

Προσθέστε το κύμινο, την πάπρικα, το καγιέν, το κάρυ, τον κουρκουμά, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατέψτε το μείγμα και μαγειρέψτε για περίπου 1 λεπτό ακόμα. Προσθέστε τις ντομάτες σε κύβους στο τηγάνι και αφήστε τη σάλτσα να βράσει. Χαμηλώστε τη φωτιά και μαγειρέψτε μέχρι η σάλτσα να πήξει λίγο, περίπου 10 λεπτά. Προσθέστε τη φέτα στο μείγμα ντομάτας και ανακατέψτε.

Σπάστε τα αυγά στη σάλτσα ντομάτας. Σε ένα μεγάλο τηγάνι χωράνε 4-5 αυγά. Καλύψτε και αφήστε τα αυγά να μαγειρευτούν για περίπου 5 λεπτά, ή μέχρι να ψηθούν εντελώς τα ασπράδια. Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά, ξεσκεπάστε και αφήστε το να σταθεί για 1-2 λεπτά πριν το σερβίρετε.

Βάλτε 1-2 αυγά μαζί με μια μεγάλη μερίδα σάλτσας ντομάτας σε κάθε πιάτο. Γαρνίρετε με επιπλέον φέτα και φρέσκο κόλιανδρο και μαϊντανό.

Σημείωση: Σερβίρετε με ψωμί ολικής αλέσεως, λαχανικά, κινόα ή καστανό ρύζι για ένα πλήρες γεύμα.

* Πηγή: Vita