Συνταγή: Χωριάτικη σαλάτα με πολύχρωμες πιπεριές και ρεβίθια

Το πρώτο μέρος των οικογενειακών τραπεζιών τελείωσε. Και προτού πάμε στο δεύτερο, καλό είναι να κάνουμε ένα διάλειμμα από το πολύ φαγητό και τις υπερβολές. Και η συνταγή που ακολουθεί είναι ότι πρέπει.

Χωριάτικη σαλάτα με πολύχρωμες πιπεριές και ρεβίθια. Μια συνταγή εύκολη, γρήγορη και πολύ θρεπτική – μια μικρή «αποτοξίνωση» μέχρι τα τραπέζια της Πρωτοχρονιάς.

Τα υλικά

1 κονσέρβα ρεβίθια, ξεπλυμένα και στραγγισμένα

1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 κίτρινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

¼ φλ. κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους

15 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

⅓ φλιτζάνι ελιές χωρίς κουκούτσι, ψιλοκομμένες αν θέλετε

1 μέτριο αγγούρι, κομμένο σε φέτες

115 γρ. φέτα, θρυμματισμένη ή κομμένη σε κύβους

Για το ντρέσινγκ

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό λεμονιού

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη

φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι

Η διαδικασία

Βάλτε όλα τα υλικά της σαλάτας σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατέψτε τα.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, το σκόρδο και τη ρίγανη. Ρίξτε το μείγμα στη σαλάτα και ανακατέψτε ξανά για να αναμειχθούν καλά τα υλικά. Δοκιμάστε και προσθέστε αλάτι και πιπέρι.

Βάλτε τη σαλάτα στο ψυγείο για 1 ώρα για να μαριναριστεί ή σερβίρετε αμέσως. Η σαλάτα είναι καλύτερο να καταναλωθεί εντός 2-3 ημερών από την παρασκευή της.

* Πηγή: Vita