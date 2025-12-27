Δύο συνταγές για σπιτικές πίτες

Με τα οικογενειακά τραπέζια να έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες, ακολουθούν δύο συνταγές για πίτες, που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».

Απολαυστική κιμαδόπιτα

Τα υλικά

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο

600 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

4 πράσα

1 λευκό κρεμμύδι

1/2 ματσάκι μαϊντανός

1 καρότο

2 στικ σέλερι

2 αυγά

200 γρ. κεφαλοτύρι

100 γρ. κασέρι

3 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. ντοματοπελτές

50 ml ελαιόλαδο

100 ml κόκκινο κρασί

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. μπαχάρι

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμένουμε το τηγάνι και βάζουμε τον μοσχαρίσιο κιμά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το σέλινο το πράσο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον μαϊντανό και το καρότο (για τη γλύκα) και τα σοτάρουμε. Στο τέλος ρίχνουμε και τα δύο αυγά, όταν έχουμε αφαιρέσει το τηγάνι από τη φωτιά και ανακατεύουμε πολύ.

Τότε προσθέτουμε την κανέλα, το μπαχάρι και το κύμινο. Ανακατεύουμε ξανά για να πάνε τα υλικά παντού.

Αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει. Μετά σε ένα ταψί βάζουμε δύο φύλλα κάτω, προσθέτουμε τη γέμιση και καλύπτουμε μετά από πάνω με φύλλα.

Βάζουμε το ταψί στον φούρνο, όπου ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά.

Σπιτική πιπερόπιτα

Τα υλικά

1 συσκευασία Χρυσή Ζύμη Χωριάτικο Φύλλο

700 γρ. πιπεριές Φλωρίνης

3 πιπεριές πράσινες

1 λευκό κρεμμύδι

4 φρέσκα κρεμμύδια

2 αυγά

400 γρ. φέτα τριμμένη

100 γρ. γραβιέρα τριμμένη

60 ml ελαιόλαδο

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη

2 κ.σ. σουσάμι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι ζεστό, σοτάρουμε πρώτα τα υλικά μας: ρίχνουμε τις κόκκινες και τις πράσινες πιπεριές, το κρεμμύδι, τη ρίγανη, λίγο μαϊντανό και ανακατεύουμε.

Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε δύο φύλλα στη βάση.

Προσθέτουμε τη γέμιση που έχει ετοιμαστεί μέσα στο ταψί, ρίχνουμε το τυρί ώστε να πάει παντού μέσα στη γέμιση και την καλύπτουμε με ένα ακόμα φύλλο. Ρίχνουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο και σουσάμι.

Τοποθετούμε το ταψί στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά – βλέπουμε να έχει πάρει η πίτα αυτό το ωραίο χρώμα.