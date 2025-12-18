Συνταγή: Χοιρινό με baby πατάτες

Με τις γιορτές να πλησιάζουν – και μαζί τα οικογενειακά και φιλικά τραπέζια – όλοι μας θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα γεύμα που να ξεχωρίζει. Όπως η συνταγή που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για χοιρινό με baby πατάτες. Ένα πιάτο που δεν έχει καθόλου δύσκολη διαδικασία, αλλά είναι αρκετά χρονοβόρο καθώς θέλει ένα 7ωρο για να ετοιμαστεί.

Το μυστικό είναι ένα: καλό κρέας.

Τα υλικά

2 τμχ κότσι χοιρινό

3 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. πετιμέζι

60 γρ. χοντρό αλάτι

χυμός από 1 πορτοκάλι

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

ξύσμα από 1 λεμόνι

50 ml ελαιόλαδο

200 ml μπύρα

3 κλωνάρια δεντρολίβανο

Για τις πατάτες

500 γρ. baby πατάτες

2 σκελίδες σκόρδο

1 κλωναράκι δεντρολίβανο

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Παίρνουμε τα δύο κομμάτια χοιρινό κότσι και τα μαρινάρουμε με τη μπύρα, τον χυμό πορτοκαλιού, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, λίγο πετιμέζι, λίγο μέλι και πολύ αλάτι.

Όταν είναι έτοιμα, τα βάζουμε στο ταψί, το οποίο καλύπτουμε και ψήνουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για 6 ώρες. Στη συνέχεια, ξεσκεπάζουμε το ταψί και ψήνουμε για ακόμα μισή ώρα.

Παράλληλα βάζουμε τις baby πατάτες σε ένα μπολ μαζί με το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι. Τις ανακατεύουμε καλά και τις ψήνουμε στον φούρνο.