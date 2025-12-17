Συνταγή: Γεμιστό κοτόπουλο τυλιγμένο με προσούτο & ψητά σπαράγγια

Υπάρχουν κάποια πιάτα που όταν τα βλέπεις μοιάζουν πιο δύσκολα από ότι είναι στην πραγματικότητα. Όπως αυτή η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο τυλιγμένο με προσούτο και ψητά σπαράγγια. Ένα φαγητό που είναι πολύ πιο εύκολο από όσο δείχνει, έχει λίγα υλικά και δεν θέλει περισσότερο από μια ώρα για να ετοιμαστεί.

Χορταστικό, με άρωμα γιορτών, ενώ ξεχωρίζει σε ένα τραπέζι.

Τα υλικά

1 κιλό στήθος κοτόπουλου

250 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

300 γρ. τυρί κρέμα

50 ml ελαιόλαδο

50 ml λευκό κρασί

50 γρ. μουστάρδα

20 φέτες προσούτο

1/2 ματσάκι μαϊντανός

1 κ.σ. εστραγκόν

1 κ.γ. σκόρδο

1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα

χυμός από 2 λεμόνια

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Παίρνουμε το προσούτο και απλώνουμε σε ένα ξύλο κοπής τρεις φέτες, τη μια δίπλα στην άλλη.

Από πάνω τοποθετούμε το στήθος κοτόπουλο και στη συνέχεια προσθέτουμε ότι γέμιση θέλουμε.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, έχουμε βάλει ψιλοκομμένα μανιτάρια πλευρώτους, λίγο κρέμα τυρί, λίγο προσούτα, λίγο σκόρδο και στη συνέχεια κλείνουμε τα πλαϊνά και τυλίγουμε, για να γίνει ρολό.

Σε ένα προθερμασμένο τηγάνι του δίνουμε λίγο χρώμα και μετά ολοκληρώνουμε το ψήσιμο στον φούρνο – 15 λεπτά στους 180 βαθμούς είναι αρκετοί.

Παράλληλα έχουμε φτιάξει τα σπαράγγια μας και η συνταγή είναι έτοιμη.