Συνταγή: Γεμιστό κοτόπουλο τυλιγμένο με προσούτο & ψητά σπαράγγια
Μια συνταγή εύκολα και με άρωμα γιορτών.
- Συννεφιασμένος ο καιρός με ασθενείς βροχές σε 3 περιοχές - Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία
- Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους
- Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
- Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Υπάρχουν κάποια πιάτα που όταν τα βλέπεις μοιάζουν πιο δύσκολα από ότι είναι στην πραγματικότητα. Όπως αυτή η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο τυλιγμένο με προσούτο και ψητά σπαράγγια. Ένα φαγητό που είναι πολύ πιο εύκολο από όσο δείχνει, έχει λίγα υλικά και δεν θέλει περισσότερο από μια ώρα για να ετοιμαστεί.
Χορταστικό, με άρωμα γιορτών, ενώ ξεχωρίζει σε ένα τραπέζι.
Τα υλικά
1 κιλό στήθος κοτόπουλου
250 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
300 γρ. τυρί κρέμα
50 ml ελαιόλαδο
50 ml λευκό κρασί
50 γρ. μουστάρδα
20 φέτες προσούτο
1/2 ματσάκι μαϊντανός
1 κ.σ. εστραγκόν
1 κ.γ. σκόρδο
1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα
χυμός από 2 λεμόνια
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Παίρνουμε το προσούτο και απλώνουμε σε ένα ξύλο κοπής τρεις φέτες, τη μια δίπλα στην άλλη.
Από πάνω τοποθετούμε το στήθος κοτόπουλο και στη συνέχεια προσθέτουμε ότι γέμιση θέλουμε.
Στη συγκεκριμένη συνταγή, έχουμε βάλει ψιλοκομμένα μανιτάρια πλευρώτους, λίγο κρέμα τυρί, λίγο προσούτα, λίγο σκόρδο και στη συνέχεια κλείνουμε τα πλαϊνά και τυλίγουμε, για να γίνει ρολό.
Σε ένα προθερμασμένο τηγάνι του δίνουμε λίγο χρώμα και μετά ολοκληρώνουμε το ψήσιμο στον φούρνο – 15 λεπτά στους 180 βαθμούς είναι αρκετοί.
Παράλληλα έχουμε φτιάξει τα σπαράγγια μας και η συνταγή είναι έτοιμη.
- EU Digital Tax Prompts US Retaliation
- Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
- Επιστροφή στους τίτλους: Οι Νικς κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο NBA (124-113, vids)
- Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους: Μια ξεχωριστή έκδοση που μας ταξιδεύει στο κλίμα των ημερών
- Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/12): Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και τις ελληνικές «μάχες» στο μπάσκετ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ διώκει 229 ανθρώπους για «διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας»
- Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις