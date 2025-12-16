Συνταγή: Enchiladas με κοτόπουλο & πικάντικη σάλτσα

Σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο αυτές τις γιορτές να το «σκάσετε» από τη χώρα για λίγες ημέρες, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας παρουσίασε μια συνταγή για ένα γαστρονομικό ταξίδι στο Μεξικό.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για enchiladas με κοτόπουλο και πικάντικη σάλτσα. Ένα πιάτο πεντανόστιμο, εύκολο και χορταστικό.

Τα υλικά

– 8 τορτίγιες

– 500 γρ. στήθος κοτόπουλο

– 1 ματσάκι κόλιανδρο

– Χυμός από δύο λάιμ

– 2 σκελίδες σκόρδο

– 2 τσίλι πιπεριές

– 1 κ.σ. πελτές

– 2 ντομάτες

– 2 κ.σ. μηλόξιδο

– 50 ml ελαιόλαδο

– 100 ml ζωμός κοτόπουλου

– 1 κ.σ. μέλι

– 1 κ.σ. κρεμμύδι

– 1 κ.γ. κύμινο

– 1 κ.γ. κανέλα

– 100 γρ. φασόλια κονσέρβα

– 100 γρ. καλαμπόκι

– 300 γρ. τριμμένο cheddar

– Αλάτι

– Πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε το κόλιανδρο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και λίγο πελτέ. Προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου και ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια βάζουμε το κύμινο, την κανέλα, το καυτερό πιπέρι, λίγο ξύδι, τα κομμάτια ντομάτας, το καλαμπόκι, τα κόκκινα φασόλια και ανακατεύουμε.

Την ίδια ώρα, για να φτιάξουμε τη σάλτσα, βάζουμε ντομάτα και καυτερό πιπέρι στο μπολ του μίξερ. Χτυπάμε καλά και στη συνέχεια βράζουμε τη σάλτσα.

Ζεσταίνουμε τις τορτίγιες και προσθέτουμε το μείγμα για τις enchiladas.

Τοποθετούμε τις τορτίγιες σε ένα ταψί, ρίχνουμε από πάνω το τυρί και ψήνουμε για 15 λεπτά στους 180 βαθμούς.

Στο τέλος, αν θέλουμε για την τσαχπινιά και τη δροσιά, ρίχνουμε και λίγο γιαούρτι από πάνω.