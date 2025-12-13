Συνταγή: Φαλάφελ από παντζάρια και σάλτσα από ταχίνι
Μια συνταγή αρκετά εύκολη και γρήγορη, για ένα φαγητό που έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πότε τα φαλάφελ έγιναν ένα από τα trends του ελληνικού τραπεζιού. Αν, όμως, βαριέσαι να περιμένεις στις ουρές στα φαλαφελάδικα του κέντρου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας δείχνει μια εύκολη συνταγή ώστε να τα φτιάξουμε μόνοι μας.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για φαλάφελ από παντζάρια και σάλτσα από ταχίνι. Εύκολη, σχετικά γρήγορη και πεντανόστιμη, ότι πρέπει για μεσημεριανό break στο γραφείο.
Τα υλικά
Για τα φαλάφελ
300 γρ. προβρασμένα ρεβύθια
1 λευκό κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 ματσάκι μαϊντανός
1/2 ματσάκι κόλιανδρος
10 φύλλα δυόσμου
150 γρ. παντζάρια προβρασμένα
1 κ.σ. κύμινο
3 κ.σ. αλεύρι
2 κ.σ. ταχίνι
30 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Για τη σάλτσα
150 γρ. ταχίνι
200 γρ. γιαούρτι
5 φύλλα δυόσμου
5 φύλλα κόλιανδρου
3 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Στο μπολ ενός μίξερ ρίχνουμε τα ρεβύθια (προβρασμένα), το σκόρδο, το κόλιανδρο, λίγο ταχίνι, τον μαϊντανό, λίγο φρέσκο κόλιανδρο και λίγο παντζάρι. Προσθέτουμε λίγο μπέικιν πάουντερ, που θα το βοηθήσει να φουσκώσει, το φρέσκο κρεμμύδι και λίγο λάδι.
Χτυπάμε πολύ καλά στο μίξερ, μέχρι να «διαλυθούν» όλα τα υλικά.
Αφού σχηματίσουμε τα φαλάφελ, τα αλευρώνουμε και τα βάζουμε σε ένα τηγανίζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία.
Όσο ετοιμάζονται τα φαλάφελ, σε ένα μπολ βάζουμε το ταχίνι, το γιαούρτι, τον κόλιανδρο, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε πολύ καλά και φτιάχνουμε μια ωραία και δροσιστική σάλτσα.
