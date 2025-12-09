Συνταγή: Τονοσαλάτα με καστανό ρύζι, ρόδι, σταφίδα & λαχανικά

Υπάρχουν οι μέρες που θέλεις να πάρεις ένα φαγητό για το γραφείο αλλά δεν έχεις… έμπνευση; Η όλη υπόθεση δεν θέλει πολύ κόπο, αλλά τρόπο. Όπως η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για τονοσαλάτα με καστανό ρύζι, ρόδι, σταφίδα και λαχανικά.

Ένα πιάτο που δεν θέλει ούτε πέντε λεπτά για να ετοιμαστεί, ωστόσο είναι νόστιμο, χορταστικό και χαρίζει ενέργεια. Πέντε απλά βήματα είναι, που μπορεί να κάνει ο καθένας μας το πρωί.

Τα υλικά

350 γρ. καστανό ρύζι

200 γρ. τόνο

3 κρεμμύδια φρέσκα

2 στικ σέλερι

1/2 ματσάκι άνηθος

3 ρόδια

100 γρ. μαύρες σταφίδες

4 παντζάρια σε κύβους

10 ντοματίνια

100 γρ. καλαμπόκι σπυρί

Το μυστικό

Μα φυσικά το ρόδι, που δίνει την απαραίτητη τραγανότητα στη σαλάτα.

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το ρύζι που έχουμε βράσει και προσθέτουμε στη συνέχεια το καλαμπόκι, το παντζάρι σε κύβους, τα ντοματίνια, το σέλινο, λίγο ρόδι, τη σταφίδα, λίγο μαγιονέζα, το λεμόνι και τον τόνο.

Ανακατεύουμε καλά με το κουτάλι και η σαλάτα μας είναι έτοιμη σε λιγότερο από 5 λεπτά.