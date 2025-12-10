Συνταγή: Λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο

Είναι γνωστό ότι τα ζυμαρικά αποτελούν την εύκολη λύση για όταν θέλουμε κάτι εύκολο και γρήγορο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι διαφορετικά, ποιοτικά και πεντανόστιμα. Όπως η συνταγή made in Italy που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο.

Ένα πιάτο αρωματικό, που ετοιμάζεται σε περίπου 15 με 20 λεπτά και «φωνάζει» από τα μακριά Ιταλία.

Τα υλικά

500 γρ λιγκουίνι

100 γρ βούτυρο

1 σκελίδα σκόρδο

χυμός από 2 λεμόνια

ξύσμα από 1 λεμόνι

100 ml κρέμα γάλακτος

80 γρ τριμμένο πεκορίνο

10 φύλλα βασιλικού

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε το σκόρδο που έχουμε κόψει με πολύ μικρά κομμάτια, για να βγάλει λίγο την υγρασία του.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το βούτυρο, τα φύλλα από βασιλικό, το ξύσμα από λεμόνι και ανακατεύουμε καλά.

Όταν λιώσει το βούτυρο και γίνει σαν σάλτσα, προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος και μετά ρίχνουμε τα λιγκουίνι. Ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε να πάει η σάλτσα παντού.

Όταν τα ζυμαρικά «τραβήξουν» τη σάλτσα, ρίχνουμε τον χυμό λεμόνι και το πεκορίνο. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τα λιγκουίνι να βράσουν για δύο λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη και τρώγεται ζεστή.