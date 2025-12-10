Συνταγή: Λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο
Μια συνταγή απλή και πεντανόστιμη, που «φωνάζει» Ιταλία.
- Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις - Τοπικές βροχές στην Κρήτη
- Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
- Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
- Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία
Είναι γνωστό ότι τα ζυμαρικά αποτελούν την εύκολη λύση για όταν θέλουμε κάτι εύκολο και γρήγορο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι διαφορετικά, ποιοτικά και πεντανόστιμα. Όπως η συνταγή made in Italy που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο.
Ένα πιάτο αρωματικό, που ετοιμάζεται σε περίπου 15 με 20 λεπτά και «φωνάζει» από τα μακριά Ιταλία.
Τα υλικά
500 γρ λιγκουίνι
100 γρ βούτυρο
1 σκελίδα σκόρδο
χυμός από 2 λεμόνια
ξύσμα από 1 λεμόνι
100 ml κρέμα γάλακτος
80 γρ τριμμένο πεκορίνο
10 φύλλα βασιλικού
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε το σκόρδο που έχουμε κόψει με πολύ μικρά κομμάτια, για να βγάλει λίγο την υγρασία του.
Στη συνέχεια προσθέτουμε το βούτυρο, τα φύλλα από βασιλικό, το ξύσμα από λεμόνι και ανακατεύουμε καλά.
Όταν λιώσει το βούτυρο και γίνει σαν σάλτσα, προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος και μετά ρίχνουμε τα λιγκουίνι. Ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε να πάει η σάλτσα παντού.
Όταν τα ζυμαρικά «τραβήξουν» τη σάλτσα, ρίχνουμε τον χυμό λεμόνι και το πεκορίνο. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τα λιγκουίνι να βράσουν για δύο λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη και τρώγεται ζεστή.
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κρήτης – Οι επόμενες κινήσεις τους
- Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
- Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
- Ζωγράφου: Για το φλας ο άγριος ξυλοδαρμός του οδηγού λεωφορείου – Άφαντος ο δράστης της επίθεσης
- Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
- Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
- Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής – Τι οδήγησε στην αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας
- Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις