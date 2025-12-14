magazin
Συνταγή: Σαλάτα με κοτόπουλο στη σχάρα και πέστο
Σε 30 λεπτά 14 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Συνταγή: Σαλάτα με κοτόπουλο στη σχάρα και πέστο

Μια συνταγή εύκολη, γρήγορη και χορταστική.

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Ένα πιάτο που θυμίζει και συνοδευτικό και κυρίως γεύμα. Ωστόσο, η σαλάτα με κοτόπουλο στη σχάρα και πέστο είναι μια πεντανόστιμη και χορταστική συνταγή, ότι πρέπει για break στο γραφείο και το πιο σημαντικό, είναι εύκολη και γρήγορη, καθώς δεν θέλει περισσότερο από 30 λεπτά.

Τα υλικά

2 μικρά φιλέτα κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και πέτσα (περίπου 150γρ. το καθένα)
1/2 λεμόνι, ξύσμα και χυμός
1 κ.σ. φρέσκα φύλλα θυμαριού, ή 1 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κολοκυθάκι, κομμένo σε φέτες
1 κίτρινη πιπεριά (ή μισή κόκκινη και μισή κίτρινη), κομμένη σε κομμάτια
5-6 ντοματίνια κομμένα στη μέση
μία μεγάλη χούφτα ρόκα
3 κ.σ. φρέσκο πέστο βασιλικού
λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Βάλτε τα φιλέτα κοτόπουλου σε μια επιφάνεια κοπής και καλύψτε τα με ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο ή λαδόκολλα. Χτυπήστε τα με έναν πλάστη μέχρι να έχουν πάχος λίγο κάτω από 2 εκ. σε όλη την επιφάνεια.

Βάλτε τα σε ένα μπολ, προσθέστε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, τα φύλλα θυμαριού, 1 κουταλιά της σούπας από το λάδι, μια καλή πρέζα αλάτι και μπόλικο πιπέρι. Γυρίστε το κοτόπουλο ώστε να καλυφθεί καλά με τη μαρινάδα και αφήστε το σκεπασμένο στο ψυγείο για 5 λεπτά.

Ζεστάνετε ένα μεγάλο σχαροτήγανο σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία. Βάλτε το κοτόπουλο στη ζεστή σχάρα και μαγειρέψτε για 5–6 λεπτά από κάθε πλευρά.

Ανακατέψτε τα κολοκυθάκια, την πιπεριά και τα ντοματίνια σε ένα καθαρό μπολ με το υπόλοιπο λάδι και αλατοπιπερώστε.

Μεταφέρετε το κοτόπουλο σε ένα πιάτο και αφήστε το να ξεκουραστεί. Προσθέστε τα λαχανικά στο σχαροτήγανο και μαγειρέψτε για 2–3 λεπτά από κάθε πλευρά, ή μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα.

Τα βάζουμε ξανά στο μπολ, προσθέστε το πέστο και τη ρόκα και ανακατέψτε ελαφρά.

Μοιράστε σε δύο πιάτα. Κόψτε το κοτόπουλο σε χοντρές φέτες και τοποθετήστε το από πάνω.

* Πηγή: Vita

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Στον Κολωνό 14.12.25

Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Ενέργεια και γεωπολιτική 14.12.25

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

