magazin
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 09:18
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Buongiorno 22 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγές: Δύο γλυκά – κόλαση για τις γιορτές

Δύο συνταγές ταμάμ για τις γιορτινές ημέρες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Spotlight

Με τις ημέρες χαλάρωσης και τα γιορτινά τραπέζια να πλησιάζουν, ακολουθούν δύο συνταγές για γλυκά, που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».

Σπιτικοί λουκουμάδες

Τα υλικά

1 κιλό αλεύρι
850 ml νερό
80 ml ηλιέλαιο
18. γρ. ξηρή μαγιά
2 κ.σ. μέλι
1 κ.γ. κανέλα
1 κ.γ. αλάτι

Για το σιρόπι:
250 ml νερό
220 γρ. μέλι
1 στικ κανέλας
100 γρ. τριμμένο καρύδι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, τη μαγιά, το νερό, λίγη κανέλα και λίγο μέλι. Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια τα μείγμα, μέχρι να γίνει χυλός.

Όταν ο χυλός θα είναι έτοιμος, τον βάζουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά. Μετά τον βγάζουμε και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα, προκειμένου να φουσκώσει η ζύμη.

Σε μια κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά, βάζουμε το ηλιέλαιο για να ζεσταθεί.

Με το χέρι παίρνουμε τη ζύμη και με ένα κουταλάκι του γλυκού φτιάχνουμε τους λουκουμάδες, τους οποίους έναν έναν τους ρίχνουμε στην κατσαρόλα.

Ταυτόχρονα έχουμε φτιάξει και το σιρόπι μελιού. Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το νερό, το μέλι και το στικ κανέλας, το ζεσταίνουμε και ανακατεύουμε.

Μόλις οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι, τους ρίχνουμε στο σιρόπι, τους βγάζουμε και τους τοποθετούμε σε ένα πιάτο.

Όταν τελειώσουμε με αυτή την διαδικασία, τους βάζουμε από πάνω έξτρα μέλι και το τριμμένο καρύδι. Οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι.

Κέικ με μπανάνα και φυστικοβούτυρο

Τα υλικά

400 γρ.. αλεύρι
250 ml γάλα
3 μπανάνες
3 κ.σ. φυστικοβούτυρο απαλό
150 γρ. ζάχαρη
100 ml ηλιέλαιο
3 αυγά
150 γρ. σταγόνες σοκολάτας
1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη:
100 γρ. βούτυρο
50 γρ. ζάχαρη άχνη
150 γρ. φυστικοβούτυρο απαλό
50 ml γάλα

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά και προσθέτουμε τις μπανάνες, αφού πρώτα τις έχουμε πολτοποιήσει, και ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα.

Ενώ ανακατεύουμε ρίχνουμε στο μπολ τη ζάχαρη, δύο γεμάτες κουταλιές φυστικοβούτυρο,

Προσθέτουμε τη σοκολάτα στο μείγμα όσο ανακατεύουμε, ρίχνουμε το γάλα και σταδιακά προσθέτουμε το αλεύρι.

Σε μια φόρμα για κέικ, που έχουμε βουτυρώσει, ρίχνουμε το μείγμα και το ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 45 λεπτά στους 180 βαθμούς.

Για την επικάλυψη βάζουμε σε ένα μπολ το γάλα, το φυστικοβούτυρο, την άχνη και το βούτυρο και χτυπάμε καλά μέχρι να ετοιμαστεί το μείγμα.

Περιχύνουμε το μείγμα πάνω από το κέικ. Η συνταγή είναι έτοιμη.

// Κεντρική φωτογραφία: Rimping

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Business
Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο