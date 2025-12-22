Συνταγές: Δύο γλυκά – κόλαση για τις γιορτές

Με τις ημέρες χαλάρωσης και τα γιορτινά τραπέζια να πλησιάζουν, ακολουθούν δύο συνταγές για γλυκά, που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».

Σπιτικοί λουκουμάδες

Τα υλικά

1 κιλό αλεύρι

850 ml νερό

80 ml ηλιέλαιο

18. γρ. ξηρή μαγιά

2 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. αλάτι

Για το σιρόπι:

250 ml νερό

220 γρ. μέλι

1 στικ κανέλας

100 γρ. τριμμένο καρύδι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, τη μαγιά, το νερό, λίγη κανέλα και λίγο μέλι. Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια τα μείγμα, μέχρι να γίνει χυλός.

Όταν ο χυλός θα είναι έτοιμος, τον βάζουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά. Μετά τον βγάζουμε και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα, προκειμένου να φουσκώσει η ζύμη.

Σε μια κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά, βάζουμε το ηλιέλαιο για να ζεσταθεί.

Με το χέρι παίρνουμε τη ζύμη και με ένα κουταλάκι του γλυκού φτιάχνουμε τους λουκουμάδες, τους οποίους έναν έναν τους ρίχνουμε στην κατσαρόλα.

Ταυτόχρονα έχουμε φτιάξει και το σιρόπι μελιού. Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το νερό, το μέλι και το στικ κανέλας, το ζεσταίνουμε και ανακατεύουμε.

Μόλις οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι, τους ρίχνουμε στο σιρόπι, τους βγάζουμε και τους τοποθετούμε σε ένα πιάτο.

Όταν τελειώσουμε με αυτή την διαδικασία, τους βάζουμε από πάνω έξτρα μέλι και το τριμμένο καρύδι. Οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι.

Κέικ με μπανάνα και φυστικοβούτυρο

Τα υλικά

400 γρ.. αλεύρι

250 ml γάλα

3 μπανάνες

3 κ.σ. φυστικοβούτυρο απαλό

150 γρ. ζάχαρη

100 ml ηλιέλαιο

3 αυγά

150 γρ. σταγόνες σοκολάτας

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη:

100 γρ. βούτυρο

50 γρ. ζάχαρη άχνη

150 γρ. φυστικοβούτυρο απαλό

50 ml γάλα

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά και προσθέτουμε τις μπανάνες, αφού πρώτα τις έχουμε πολτοποιήσει, και ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα.

Ενώ ανακατεύουμε ρίχνουμε στο μπολ τη ζάχαρη, δύο γεμάτες κουταλιές φυστικοβούτυρο,

Προσθέτουμε τη σοκολάτα στο μείγμα όσο ανακατεύουμε, ρίχνουμε το γάλα και σταδιακά προσθέτουμε το αλεύρι.

Σε μια φόρμα για κέικ, που έχουμε βουτυρώσει, ρίχνουμε το μείγμα και το ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 45 λεπτά στους 180 βαθμούς.

Για την επικάλυψη βάζουμε σε ένα μπολ το γάλα, το φυστικοβούτυρο, την άχνη και το βούτυρο και χτυπάμε καλά μέχρι να ετοιμαστεί το μείγμα.

Περιχύνουμε το μείγμα πάνω από το κέικ. Η συνταγή είναι έτοιμη.

