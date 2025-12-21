Συνταγή: Σούπα κάστανο

Είναι μια συνταγή που ταιριάζει με αυτή την εποχή – και ζεσταίνει το μέσα μας και έχει έναν γιορτινό χαρακτήρα. Σούπα κάστανο – ένα πιάτο αρωματικό, βελούδινο, πεντανόστιμο και εύκολο, καθώς σε λιγότερο από μισή ώρα είναι έτοιμο για να το απολαύσουμε.

Τα υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 καρότο ψιλοκομμένο

1 κλωνάρι σέλερι ψιλοκομμένο

1 πράσο ψιλοκομμένο

6 φλ. ζωμό κότας

600 γρ. κάστανα προβρασμένα ή ψημένα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1/2 φλ. κρέμα γάλακτος χαμηλών λιπαρών

2 πρέζες μοσχοκάρυδο

Για το σερβίρισμα

γιαούρτι

λάδι τρούφας

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά – πράσο, σέλερι και καρότο – για 6-7 λεπτά, ανακατεύοντας μέχρι να γίνουν διάφανα.

Προσθέτουμε τα κάστανα και τον ζωμό, και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα κάστανα και να λιώσουν.

Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ ώστε να αποκτήσει βελούδινη υφή.

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και τρίβουμε λίγο φρέσκο μοσχοκάρυδο. Ρίχνουμε την κρέμα και ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά για λίγα λεπτά.

Αν θέλετε η σούπα να γίνει πιο αραιή, προσθέστε λίγο επιπλέον ζωμό. Αν επιθυμείτε ακόμη πιο λεία υφή, περάστε τη βελουτέ από λεπτή σήτα ή σουρωτήρι.

Σερβίρετε τη σούπα κάστανο σε ζεστά πιάτα. Γαρνίρετε με μια κουταλιά γιαούρτι και λίγες σταγόνες λάδι τρούφας.

* Πηγή: Vita